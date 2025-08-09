Kuş Cenneti, 'Balık Cehennemi'ne Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuş Cenneti olarak bilinen Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Manyas Gölü’nde toplu balık ölümleri meydana geldi. Vatandaşlar çevresel atıkların göle bırakılmasına tepki gösterdi.

Göl kıyısına vuran çok sayıda ölü balık, bölgede kötü kokuya neden oldu. Göl yüzeyinde köpüklü ve şüpheli bir sıvının oluştuğu görülürken, vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti. Balık ölümlerinin ardından gölde yaşamını sürdüren diğer canlı türlerinin de risk altında olduğu belirtildi.

Uzmanlar, canlı çeşitliliği için endişeli.

Uzmanlar, gölde yaşanan balık ölümleri nedeniyle bölgede yaşayan pelikan, balıkçıl ve karabatak gibi yüzlerce kuş türünü de tehdit ettiğine dikkat çekti.

Balıklarla beslenen kuşların aç kalma riskiyle karşı karşıya olduğu, bu durumun göç yollarını ve üreme dönemlerini olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

Kaynak: İHA