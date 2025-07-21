Gerede Çayı Kirleniyor, Mahkeme İzliyor

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Bolu’da Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin atık sularını bıraktığı Gerede Çayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Eskiden insanların girip serinlediği su artık yanına dahi yanaşılamaz hale gelirken Gerede Çayı Özgür Aksın Platformu’nun atık su deşarjının iptal edilmesi istemiyle açtığı dava reddedildi. Platform karara tepki göstererek yaptığı açıklamada “Bu karar düzeltilene kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

KİRLETMEYE DEVAM EDEN İŞLETME KAPATILMALI

Platform tarafından yapılan açıklamada, dezarj işleminde sınırı aşan şirketlere para cezaları uygulanmasının davanın reddedilmesine gerekçe yapıldığı belirtildi.

Sanayi bölgesinin dramatik denecek ölçüde kirlilik yarattığını hatırlatan platform tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi: “Akredite laboratuvarda yaptırdığımız analiz sonuçları mahkemeye sunulmuştur. Bu sonuçlar, Gerede Çayı’nda deşarj öncesi ve sonrası arasında dramatik bir kirlilik farkı olduğunu göstermektedir. Veriler, arıtma sistemlerinin ya çalışmadığını ya da tamamen yetersiz olduğunu açıkça göstermektedir.”

Platform tarafından yapılan açıklamada, çevreye zarar veren şirketlerin cezai yaptırımlara rağmen aynı suçu işlemesi durumunda yasalara göre faaliyetlerinin son verilmesi gerektiği belirtildi.

Platform sudaki kirlenmeye ilişkin şu verileri paylaştı: "Kjeldahl Azotu sınır değerin 280 katı arttı, Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 120 katı, Yağ ve Gres miktarı 12 katı, Elektriksel iletkenlik ise 121 kat arttı."

Kaynak: Haber Merkezi