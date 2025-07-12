Sapanca Gölü’nde Alarm: Su Seviyesi Kritik Eşiğe Geldi

Türkiye, artan sıcaklıklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Barajlardaki su seviyeleri kritik seviyelere inerken, özellikle Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi hızla düşüyor. Göldeki balık ekmek teknesi karaya oturdu.

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Sapanca Gölü’nde Alarm: Su Seviyesi Kritik Eşiğe Geldi
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Türkiye, son yıllarda artan sıcaklıklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Barajlardaki su seviyeleri kritik düzeylere inerken, tarım ve su kaynakları yönetiminde alarm veriliyor. Uzmanlar, önlem alınmadığı takdirde su kıtlığının hem ekonomik hem de sosyal hayatı olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuyor.

Sapanca Gölü’nde Alarm: Su Seviyesi Kritik Eşiğe Geldi - Resim : 1

Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ını, Kocaeli'nin ise yüzde 15'ini karşılayan Sapanca Gölü, yetersiz yağışların etkisiyle alarm veriyor. Geçen yıl aynı dönemde 31,43 metre olan su seviyesi, bu yıl 30,21 metreye kadar düştü. Göldeki çekilme özellikle sahil kesiminde belirginleşirken, tur teknesi kaptanı Kemal Güngör, "İçme suyu havzamız tehlikede" diyerek yetkililere acil önlem çağrısında bulundu.

Sapanca Gölü’nde Alarm: Su Seviyesi Kritik Eşiğe Geldi - Resim : 2

Göl seviyesindeki düşüş, Sapanca sahilinde de olumsuz etkilerini gösterdi. Balık ekmek teknesi "Saltanat Kayığı" yaşanan su çekilmesi nedeniyle karaya otururken, turistlerin kullandığı deniz bisikletleri iskelesi de suların alçalmasıyla sahilin oldukça altında kaldı.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) paylaştığı açıklamada, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımının göldeki çekilmeyi hızlandırdığını belirterek, "Gölümüzü korumak için altyapı yatırımlarımızı artırdık ve suyun her damlasını teknolojik cihazlarla anlık takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

SASKİ, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanma çağrısı yaparken, alternatif su kaynaklarını da devreye alarak geleceğe güvenle su taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

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Kaynak: DHA

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