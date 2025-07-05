Çiftçinin Başı Yine Dertte! Don, Çayır Tırtılı, Kuraklık Üstüne Yeni Bir Felaket Daha… Tekirdağ’ı İstila Etti, Yayılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, Trakya’da aşırı kuraklık nedeniyle görülmeye başlanan çekirge istilasına dikkat çekerek “Şu anda Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde dolu, Muratlı ilçesinde çekirge felaketi yaşanıyor. Doğal denge bozuldu, tabiat hesap soruyor” dedi.

Türkiye’nin ayçiçeği deposu olarak bilinen Trakya’da çekirge alarmı çiftçiyi zora soktu. Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki Hanoğlu ve Yurtbekler köylerini gezen CHP’li İlhami Özcan Aygun çekirge istilası sonrasında yaşanabilecek ayçiçek krizine dikkat çekti.

'BU YIL DA ÇEKİRGE FACİASI'

Aygun, “Don, çayır tırtılı, kuraklık gibi sorunlarla uğraşan Trakyalı üreticinin bu yıl da çekirgeler ve dolu faciası ile başının dertte olduğunu gördük. Doğal dengeyi bozan insanoğlu bedel ödüyor. Doğa mutlaka hesabını soruyor” dedi.

İklim Yasası ile doğal felaketlere daha çok kapı aralandığını anlatan Aygun, Trakya’nın ülkemizin ayçiçek üretim merkezi olduğunu vurguladı. Aygun, “Şu anda Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde dolu, Muratlı ilçesinde çekirge felaketi yaşanıyor” dedi.

FELAKETE DİKKAT ÇEKTİ

Aygun şunları söyledi: Ayçiçeği verimini arttırdığı için, bu tarlaların yanında arıcılık yapan üreticiler de var. Çiftçiler hemen yanlarındaki arıcılık yapan üreticilere zarar vermemek için zirai ilacı akşam ve gece saatlerinde sınırlı olarak kullanmak zorunda kalıyor. İlaçlamanın yanı sıra çil kekliklerini doğaya salarak, biyolojik mücadelenin çerçevesini genişletmek gerekiyor.

'ÜRETİM DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK'

“Bakanlık bir an evvel çil kekliklerin dağıtımına başlasın” çağrısını yapan Aygun, daha sonra Tekirdağ’ın Umurcu ve Hasköy köylerini ziyaret etti. Burada da dolu yağışından dolayı ayçiçeklerin ezildiğini gören Aygun, “Ardı ardına yaşanan felaketler ayçiçek üretimine tuz biber ekti… Çiftçimizin yaraları sarılmazsa, üretim diye bir şey kalmayacak!” dedi.