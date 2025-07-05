Altın, Dolar, Borsa... Haftanın En Karlı Yatırımı Belli Oldu! Parasını Buraya Yatıran Yaşadı

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Temmuzun ilk haftasında yatırımcılar kazançlarını yeniden gözden geçirdi. Borsa rekor kırarken altın yükseldi, dolar ise geriledi. İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı ve piyasaların detaylı performansı…

BORSA YATIRIMCISINI GÜLDÜRDÜ

Temmuz ayının ilk haftasında Borsa İstanbul yatırımcısına en çok kazandıran finansal enstrüman oldu. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 9,26’lık bir yükselişle 10.275,75 puandan kapattı. Endeks hafta içinde en düşük 9.450,80, en yüksek ise 10.379,27 puanı gördü.

ALTIN YÜKSELİŞTE

Kapalıçarşı’da 24 ayar gram altın bu hafta yatırımcısına yüzde 1,62 oranında kazandırdı. Gram altının satış fiyatı 4.267 TL’ye yükseldi.

Cumhuriyet altını da değer kazananlar arasında yer aldı. Yüzde 1,31 artışla 28.754 TL’ye çıktı.

Çeyrek altın ise haftayı yüzde 1,32 yükselişle tamamladı ve 7.126 TL’den işlem gördü.

DOLAR GERİLEDİ, EURO YÜKSELDİ

Hafta içerisinde Amerikan doları yüzde 0,13 oranında değer kaybederek 39,8360 TL seviyesine geriledi.

Euro ise yatırımcısına yüzde 0,35 kazandırdı ve 46,9920 TL’ye yükseldi.

YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI ÖNE ÇIKTI

Yatırım fonları genel olarak bu hafta yatırımcısına yüzde 2,95 oranında kazandırdı. Emeklilik fonlarındaki değer artışı ise yüzde 4,29 olarak kaydedildi.

Fon kategorileri arasında en çok kazandıran yatırım aracı ise yüzde 8,32 ile “hisse senedi fonları” oldu.

Kaynak: Haber Merkezi