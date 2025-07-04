Ünlü Fransız Modacı Karl Lagerfeld’in Sadece Bir Gece Kaldığı Tarihi Konak Rekor Fiyata Satıldı! Duyanlar Hayrete Düştü

Moda dünyasının ikonik isimlerinden Karl Lagerfeld’in Fransa’nın Louveciennes kasabasındaki evi, açık artırmada yaklaşık 220 milyon TL’ye (4,7 milyon euro) satıldı. Ünlü modacının yalnızca bir kez konakladığı tarihi yapı, yıllar süren sessizliğin ardından yeniden gündeme geldi.

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Ünlü Fransız Modacı Karl Lagerfeld’in Sadece Bir Gece Kaldığı Tarihi Konak Rekor Fiyata Satıldı! Duyanlar Hayrete Düştü
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Fransız moda devi Chanel’in yaratıcı direktörlüğünü uzun yıllar üstlenen Lagerfeld’in 2010 yılında satın aldığı konak, Paris’e yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunuyor. 600 metrekare kapalı alana sahip yapı, 20 dönümlük bir park içinde yer alıyor. Konakta yüzme havuzu ve tenis kortu gibi donatılar dikkat çekiyor.

Ancak efsaneye göre, modacı bu evde yalnızca bir gece geçirdi. Bina, daha çok özel davetler ve sosyal etkinliklerde kullanıldı. Bunların arasında, Monako Prensesi Caroline onuruna düzenlenen prestijli bir resepsiyon da yer alıyor.

Ünlü Fransız Modacı Karl Lagerfeld’in Sadece Bir Gece Kaldığı Tarihi Konak Rekor Fiyata Satıldı! Duyanlar Hayrete Düştü - Resim : 1

TARİHİN SESSİZ TANIĞI RESTORE EDİLDİ

Lagerfeld’in 2019’daki vefatının ardından atıl duruma geçen konak, 2023 yılında özel bir emlak firması tarafından satın alınarak kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçirildi. Evin içerisindeki tüm antika mobilyalar ve dekoratif objeler Sotheby’s müzayede evi tarafından açık artırmayla satıldı. Ardından sıra, evin kendisine geldi. 4 milyon 635 bin euro açılış fiyatıyla satışa çıkarılan konak, yalnızca 50 bin euro farkla 4 milyon 685 bin euroya yeni sahibine devredildi.

Ünlü Fransız Modacı Karl Lagerfeld’in Sadece Bir Gece Kaldığı Tarihi Konak Rekor Fiyata Satıldı! Duyanlar Hayrete Düştü - Resim : 2

SANATÇILARDAN PRENSLERE UZANAN HİKAYE

Yalnızca Lagerfeld değil, Fransız edebiyatının önemli isimlerinden Leconte de Lisle gibi pek çok sanatçı da bu mekânda bir dönem yaşam sürdü. Aslen bir av köşkü olarak inşa edilen yapı, zamanla aristokratların ve sanat çevrelerinin buluşma noktasına dönüştü.

Şimdi ise geçmişin izlerini taşıyan bu tarihi konak, yeni sahibinin vizyonuyla bambaşka bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yapının nasıl değerlendirileceği merakla bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Tarihi eser moda
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