Ne Apple Ne Microsoft! Dünyanın En Değerli Şirketleri Listesinde Sıralama Değişti! İlk Sıra Şaşırttı

4 YILDA 8 KAT BÜYÜME

2021 yılında yaklaşık 500 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Nvidia, dört yıl içinde sekiz kat büyüyerek Kanada ve Meksika’daki tüm borsa şirketlerinin toplam değerini geride bıraktı. Hatta Birleşik Krallık'taki halka açık tüm şirketlerin toplam piyasa değerini dahi aşmış durumda.

Şirketin mevcut hisse fiyatı, önümüzdeki 12 ayda beklenen kârlılığa göre yaklaşık 32 kat fiyatlanıyor. Bu oran, son beş yılın ortalaması olan 41’in altında kalmasına rağmen, yatırımcıların şirketin kârlılığına yönelik yüksek beklentilerini koruduğuna işaret ediyor.