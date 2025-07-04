Ne Apple Ne Microsoft! Dünyanın En Değerli Şirketleri Listesinde Sıralama Değişti! İlk Sıra Şaşırttı
Yapay zekâ alanındaki gelişmeler teknoloji devlerinin sıralamasını değiştiriyor. ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, yükselen hisse değeriyle piyasa değeri açısından Microsoft ve Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi. Şirketin değeri 3,92 trilyon dolara ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Nvidia’nın yükselişinde, yapay zekâ tabanlı veri merkezlerine olan talep belirleyici rol oynadı. Özellikle Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet ve Tesla gibi teknoloji devlerinin yüksek kapasiteli AI altyapılarına yönelmesi, Nvidia’nın gelişmiş grafik işlemcilerine olan ilgiyi artırdı.
Perşembe sabahı yüzde 2,2 değer kazanan Nvidia hisseleri 160,6 dolardan işlem gördü. Bu artışla şirketin piyasa değeri 3,92 trilyon doları buldu ve Apple’ın geçtiğimiz yıl aralık ayında ulaştığı 3,915 trilyon dolarlık zirvenin önüne geçti.
MİCROSOFT VE APPLE SIRALAMADA DÜŞTÜ
Aynı seanslarda Microsoft hisseleri yüzde 1,5 artışla 498,5 dolara yükselirken, şirketin değeri 3,7 trilyon dolarda kaldı. Apple hisseleri ise yüzde 0,8 primle 3,19 trilyon dolara ulaştı. Böylece, Nvidia ilk kez her iki rakibini de geride bırakarak küresel teknoloji devleri sıralamasında zirveye yerleşti.
ARTIK 4 TRİLYON KONUŞULUYOR
Themis Trading analistlerinden Joe Saluzzi, gelişmeyi değerlendirirken “Bir dönem bir şirketin 1 trilyon doları aşması büyük olaydı. Şimdi 4 trilyon dolarlar konuşuluyor. Bu, yapay zekâ yatırımlarının ulaştığı boyutu gösteriyor” dedi.
4 YILDA 8 KAT BÜYÜME
2021 yılında yaklaşık 500 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Nvidia, dört yıl içinde sekiz kat büyüyerek Kanada ve Meksika’daki tüm borsa şirketlerinin toplam değerini geride bıraktı. Hatta Birleşik Krallık'taki halka açık tüm şirketlerin toplam piyasa değerini dahi aşmış durumda.
Şirketin mevcut hisse fiyatı, önümüzdeki 12 ayda beklenen kârlılığa göre yaklaşık 32 kat fiyatlanıyor. Bu oran, son beş yılın ortalaması olan 41’in altında kalmasına rağmen, yatırımcıların şirketin kârlılığına yönelik yüksek beklentilerini koruduğuna işaret ediyor.
SON 3 AYDA YÜZDE 68 ARTTI
Nvidia hisselerinde son dönemde gözlenen hızlı yükselişin arkasında jeopolitik risklerdeki yumuşama ve ticaret politikalarına dair beklentiler yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamaları sonrasında yaşanan belirsizliklerin hafiflemesi, yatırımcı güvenini artırdı. Şirketin hisseleri, nisan başından bu yana yüzde 68’in üzerinde değer kazandı.
Nvidia’nın S&P 500 endeksindeki ağırlığı şu anda yüzde 7,4 seviyesinde bulunuyor.
OYUNCU KARTINDAN AI LİDERLİĞİNE
1993 yılında Jensen Huang tarafından kurulan Nvidia, yıllarca oyun tutkunlarına hitap eden bir grafik kartı üreticisi olarak tanındı. Ancak son yıllarda yapay zekâ alanına yaptığı yatırımlarla bu algıyı kırarak, Wall Street’in yapay zekâya dair nabzını tutan en kritik aktörlerinden biri haline geldi.
DEEPSEEK ETKİSİ VE PİYASALARIN TEPKİSİ
Yılın ilk yarısında Çin merkezli DeepSeek’in piyasaya sürdüğü güçlü yapay zekâ modeli, yatırımcıları kısa süreliğine endişelendirse de, bu gelişme Nvidia’nın uzun vadeli stratejisini etkilemedi. Aksine, yapay zekâ altyapısında üst düzey donanımlara duyulan ihtiyacın süreceği beklentisi hakim.