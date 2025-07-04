2025 Temmuz Ek Ders Ücretleri ne Kadar Oldu? Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenler ne Kadar Alacak?

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin 2025 zamlı ek ders ücretleri merak ediliyor. Temmuz zammıyla birlikte ek ders ücretleri ne kadar oldu, kim ne kadar alacak? İşte tahmini rakamlar ve MEB açıklamasının beklendiği o detaylar...

2025 Temmuz Ek Ders Ücretleri ne Kadar Oldu? Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenler ne Kadar Alacak?
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Temmuz ayıyla birlikte memur maaşlarına yapılan %15,57 oranındaki zam, öğretmenlerin ek ders ücretlerini de doğrudan etkiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, yeni dönemde alacakları ek ders ücretlerini merak ediyor.

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler, maaş karşılığı olan haftalık 15 saatlik ders yükünün üzerine girdikleri her saat için ek ders ücreti alıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yapılan zamlarla birlikte, bu ücretlerin de güncellenmesi gündemde.

2025 Temmuz Ek Ders Ücretleri ne Kadar Oldu? Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenler ne Kadar Alacak? - Resim : 1

Henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, yapılan hesaplamalara göre 2025 Temmuz itibarıyla tahmini ek ders ücretleri şu şekilde:

Kadrolu öğretmenler için saatlik ek ders ücreti: 137,34 TL

Sözleşmeli öğretmenler için saatlik ek ders ücreti: 117,94 TL

Bu rakamlar, memur maaş katsayısına uygulanan zam oranına göre öngörülüyor. MEB tarafından yapılacak resmi açıklama ile birlikte ek ders ücretleri kesinlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen
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