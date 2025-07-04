Ünlü Hamburger Devi Kapandı! 91 Yıllık Dönem Bitti

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, Sacramento’nun simge mekanlarından biri olan Jim-Denny’s lokantası bir kez daha kapandı. Şehir merkezinde 1934’ten bu yana hizmet veren ve sadık müdavimleriyle özdeşleşen tarihi işletmenin son kapanışını, sahibi N’Gina Guyton duyurdu.

Ünlü Hamburger Devi Kapandı! 91 Yıllık Dönem Bitti
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Daha önce 2020 yılında kapanan ve 2023’te yeniden açılan Jim-Denny’s, bu kez kalıcı olarak kepenk indirdi. Sacramento Bee'nin haberine göre lokanta, Çarşamba günü son kez hamburger ve sosisli servisi yaptı. Yelp üzerindeki işletme profili de “kalıcı olarak kapandı” olarak güncellendi.

SATIŞ SÖZÜ TUTULMADI, YARGI SÜRECİ KAYBEDİLDİ

Lokantanın kapanış sürecine dair konuşan Guyton, mülk sahibinin daha önce kendisine binayı satma sözü verdiğini ancak bu sözün yerine getirilmediğini belirtti. Ev sahibinin, binayı çevresindeki arazilerle birlikte daha yüksek kazançla satma kararı aldığını ifade eden Guyton, yasal yollara başvurmasına rağmen elinde yazılı bir anlaşma olmaması nedeniyle davayı kaybettiğini açıkladı.

Ünlü Hamburger Devi Kapandı! 91 Yıllık Dönem Bitti - Resim : 1

Guyton ayrıca, Temmuz ayı sonuna kadar tahliye edilmesi gerektiğini belirten resmi bir bildirim aldığını da paylaştı. “Jim-Denny’s’in geleceğine dair olumsuz bir şey duymak canımı yakıyor. Ama güzel anılar biriktirdik” diyerek duygularını dile getirdi.

RETRO RUH, MODERN DOKUNUŞLAR

Jim-Denny’s’in yeniden açılışında orijinal retro havası korunurken menüye çağdaş Kaliforniya dokunuşları eklenmişti. Mango salsa, Takis cipsi ve togarashi mayonezli sosisliler, geleneksel kahvaltıların ve hamburgerlerin yanına modern bir tat olarak sunulmuştu.

SACRAMENTO’DA DERİN ÜZÜNTÜ

Ünlü Hamburger Devi Kapandı! 91 Yıllık Dönem Bitti - Resim : 2

Kapanış haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sacramento halkı Jim-Denny’s’e dair anılarını paylaşarak duygularını dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Kaliforniya’da yaşarken bana memleketimi hatırlatan ilk yer burasıydı” sözleriyle restoranın duygusal etkisini özetledi.

BİR DÖNEM DAHA KAPANDI

Jim-Denny’s, ilk olarak 1934 yılında küçük bir hamburger standı olarak kurulmuş, 1945’te bugünkü yerine taşınmıştı. 85 yılı aşan tarihinde birçok zorlukla karşılaşmasına rağmen ayakta kalmayı başaran lokanta, ikinci ve belki de son kez kapanarak Sacramento’nun hafızasında özel bir yer edindi.

Guyton, veda mesajında, “Tüm zorluklara rağmen açıldığımız ilk günden bu yana mücadelemizi sürdürdük. Yaptığımız işe gururla veda ediyorum” diyerek kapanışı resmileştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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