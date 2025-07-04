Pegasus’tan Kıbrıs Uçuşlarında Dev Kampanya: Erken Alan Kazanıyor

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Pegasus Hava Yolları, yaz dönemine özel olarak genç yolcuları sevindirecek yeni bir kampanya başlattı. 1 Temmuz-31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Kıbrıs uçuşlarında biletler 1 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanya sadece Pegasus Genç BolBol üyeleri için geçerli olacak ve birçok ek avantajı da beraberinde getiriyor.

1 EURO'YA KIBRIS BİLETİ NASIL ALINIR?

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların, Pegasus’un resmi internet sitesi flypgs.com veya Pegasus mobil uygulaması üzerinden bilet satın almaları gerekiyor. Uçuşlar 1 Temmuz-31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kampanya yalnızca Pegasus’un kendi seferlerini kapsıyor, ortak uçuşlar dahil edilmiyor.

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kampanya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 12-27 yaş aralığındaki Pegasus Genç BolBol üyelerine özel.

18-27 yaş arası gençler, kendi Pegasus Genç BolBol hesaplarıyla giriş yaparak kampanyadan faydalanabiliyor.

12-18 yaş aralığındakiler ise kampanyadan, bağlı oldukları Pegasus üyesi üzerinden biletleme yapılarak yararlanabiliyor.

KAMPANYA DETAYLARI NELER?

Kampanya kapsamında sadece uygun fiyatlı biletler değil, birçok ek avantaj da sunuluyor:

%50 indirimli uçak altı bagaj hakkı

Ücretsiz Pegasus Flex ürünü (bilet iptal ve iade kolaylığı)

1000 BolPuan hediye (uçuş tamamlandıktan sonra tanımlanır)

Bu fırsatlar, kampanya süresi boyunca yapılan biletlemeler için geçerli olacak ve Genç BolBol üyeleri ister ayrı ayrı, ister tüm avantajlardan birlikte yararlanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi