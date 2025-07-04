Bakan Göktaş Duyurdu! Yangın Mağdurlarına 12 Milyon Lirayı Aşan Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik, İzmir ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara yapılan yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplamda 12 milyon 260 bin liralık kaynağın ilgili illerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) aktarıldığını belirtti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Bakan Göktaş Duyurdu! Yangın Mağdurlarına 12 Milyon Lirayı Aşan Destek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bilecik, İzmir ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. Yangınlardan zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplamda 12 milyon 260 bin liralık kaynak, ilgili illerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) aktarıldı.

BAKAN GÖKTAŞ DETAYLARI PAYLAŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapılan yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, yangın bölgelerindeki vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmek adına hızlı bir şekilde destek sağlandığını ifade etti. Bu kapsamda, Bilecik’e 1 milyon 460 bin lira, İzmir’e 5 milyon 800 bin lira ve Hatay’a 5 milyon lira kaynak aktarıldığı bilgisini paylaştı.

'TALEPLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Bakan Göktaş, yardım faaliyetlerinin sadece bu illerle sınırlı olmadığını, ülke genelinde çıkan diğer yangınların da yakından takip edildiğini vurguladı. İhtiyaçların sürece bağlı olarak yeniden değerlendirileceğini dile getiren Bakan Göktaş, "Akut dönem sonrası sosyal yardımlara ihtiyaç duyulması halinde yangın bölgesinden gelen talepleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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