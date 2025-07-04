Enflasyon Sonrası İşçiye Kötü Haber: Kıdem Tazminatı Buhar Oldu

Memur maaş zammına göre belirlenen işçi kıdem tazminatı tavanı, enflasyon verilerinin açıklamasıyla düşük kaldı. Kıdem tazminatı tavanı enflasyon oranında artsaydı 5 bin 136 TL daha fazla olacakken, işçi tazminatında kayıp yaşadı.

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Enflasyon Sonrası İşçiye Kötü Haber: Kıdem Tazminatı Buhar Oldu
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Milyonlarca işçinin merak ettiği kıdem tazminatı tutarı, memur maaş zamlarına göre belirleniyor. Memur maaş zamları ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri baz alınarak belli oluyor. Son iki yılda memur maaşlarına yapılan zammın, aynı dönemdeki enflasyonun 14,73 puan altında kalması ise kıdem tazminatı olumsuz etkiledi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre; geçen sene ocak-haziran döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olurken, temmuz ayında memur maaş zammı yüzde 19,31’de kaldı. Geçen yılın temmuz- aralık döneminde enflasyon yüzde 15,75 olarak kaydedilirken, bu yılın ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,54’te kaldı.

Enflasyon Sonrası İşçiye Kötü Haber: Kıdem Tazminatı Buhar Oldu - Resim : 1

ASGARİ ÜCRETİN 1,9 KATINA DÜŞTÜ

Bu yılın ocak-haziran döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 olurken, memur maaş zammı ise yüzde 15,57’de kalacak. Söz konusu enflasyon verileri ışığında da işçinin kıdem tazminatı tavanı, giderek daha fazla eridi.

Bu yılın ocak ayında asgari ücretin 1,8 katı olan kıdem tazminatı tavanı, 22 bin 104 lira olan asgari ücrete ara zam yapılmazsa 2025'in geri kalanında 2,1 kat olacak. Ancak yıllık ortalamaya vurulduğunda bu seneki kıdem tazminatı tavanı, asgari ücretin 1,9 katına düşmüş oluyor.

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Kaynak: Habertürk

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