Motosiklet Sürücüleri Dikkat! Ünlü Marka 228 Bin Kask İçin Alarm Verdi

ABD'de 509 markasına ait 228 bin kask, güvenlik standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle geri çağrıldı. Kazada baştan çıktığı tespit edilen bu kasklar, motosiklet sürücülerini kafa travması riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Motosiklet Sürücüleri Dikkat! Ünlü Marka 228 Bin Kask İçin Alarm Verdi
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Amerika Birleşik Devletleri'nde motosiklet kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir güvenlik uyarısı yayımlandı. 509 markasına ait 228 bin adet kaskın, gerekli güvenlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle toplatılmasına karar verildi.

KAZA ANINDA KORUMA SAĞLAMIYOR

Yetkililer, yapılan testler ve kazaya dair incelemeler sonucunda bu kaskların çarpma anında yeterli koruma sunmadığını belirtti. Özellikle kafa travması riskini artırdığı vurgulanan ürünlerin, kullanıcı güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı açıklandı.

Motosiklet Sürücüleri Dikkat! Ünlü Marka 228 Bin Kask İçin Alarm Verdi - Resim : 1

KASK KAZADA SÜRÜCÜNÜN BAŞINDAN ÇIKTI

Uyarının nedeni, bir kullanıcının yaşadığı kaza sonrası yapılan detaylı inceleme oldu. Olayda kaskın çarpma anında baştan çıkması sonucu sürücünün beyin sarsıntısı geçirdiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine hem yetkili kurumlar hem de üretici firma derhal harekete geçti.

KULLANIMI DURDURUN, GERİ İADE EDİN

509 markası, söz konusu modelleri kullanan tüm tüketicilere ürünleri derhal bırakmaları çağrısında bulundu. Kullanıcıların firma ile iletişime geçerek iade ya da değişim sürecini başlatmaları gerektiği belirtildi. Şirketin güvenlik riski taşıyan kaskları ücretsiz şekilde geri alacağı açıklandı.

Motosiklet Sürücüleri Dikkat! Ünlü Marka 228 Bin Kask İçin Alarm Verdi - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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