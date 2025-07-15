İstanbul’da Sabaha Karşı Deprem Oldu

Marmara Denizi’nde 3.2 büyüklüğünde hafif deprem! Kandilli Rasathanesi’ne göre, saat 04.13’te 11.9 km derinlikte hissedilen sarsıntı bazı vatandaşlar tarafından hissedildi.

İstanbul’da Sabaha Karşı Deprem Oldu
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Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saat 04.13'te meydana geldi. Sarsıntı, 11.9 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin merkez üssü, İstanbul’a yakınlığıyla bilinen tektonik olarak aktif bir bölge olan Marmara Denizi’nde yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı, sismik izlemede önde gelen bir kurum olan Kandilli Rasathanesi, olayı resmi X hesabından duyurdu. AFAD'dan ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Osmaniye'de DepremKandilli Rasathanesi Duyurdu: Osmaniye'de DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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