İstanbul’da Sabaha Karşı Deprem Oldu

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Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saat 04.13'te meydana geldi. Sarsıntı, 11.9 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin merkez üssü, İstanbul’a yakınlığıyla bilinen tektonik olarak aktif bir bölge olan Marmara Denizi’nde yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı, sismik izlemede önde gelen bir kurum olan Kandilli Rasathanesi, olayı resmi X hesabından duyurdu. AFAD'dan ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi