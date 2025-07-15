Denizde Dehşet: Lüks Yat Alev Alev Yanmıştı! Ünlü Çiftin Kim Olduğu Ortaya Çıktı

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Cumartesi günü Bodrum açıklarında çıkan yangında alevlere teslim olan lüks motoryatın, Mıstaçoğlu Holding yöneticisi Faruk Mıstaçoğlu’na ait olduğu ortaya çıktı.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerin sıkça tercih ettiği Bodrum’da yaşanan olay, korku dolu anlara neden oldu. Yangının kısa sürede tüm tekneyi sarması üzerine başlatılan söndürme çalışmaları sonucunda yat, denizin dibine gömüldü.

Yangın anında Faruk Mıstaçoğlu ve eşi Banu Mıstaçoğlu'nun teknede bulunduğu öğrenilirken, ikilinin olaydan yara almadan kurtuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk tespitlerin ardından, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi