Denizde Dehşet: Lüks Yat Alev Alev Yanmıştı! Ünlü Çiftin Kim Olduğu Ortaya Çıktı

13 Temmuz’da Bodrum açıklarında alevlere teslim olan lüks motoryatın Omix markasıyla bilinen Mıstaçoğlu Şirketler Grubu yöneticilerinden Faruk Mıstaçoğlu’na ait olduğu ortaya çıktı. Yangının çıkış nedenini araştırmak üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Denizde Dehşet: Lüks Yat Alev Alev Yanmıştı! Ünlü Çiftin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumartesi günü Bodrum açıklarında çıkan yangında alevlere teslim olan lüks motoryatın, Mıstaçoğlu Holding yöneticisi Faruk Mıstaçoğlu’na ait olduğu ortaya çıktı.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerin sıkça tercih ettiği Bodrum’da yaşanan olay, korku dolu anlara neden oldu. Yangının kısa sürede tüm tekneyi sarması üzerine başlatılan söndürme çalışmaları sonucunda yat, denizin dibine gömüldü.

Denizde Dehşet: Lüks Yat Alev Alev Yanmıştı! Ünlü Çiftin Kim Olduğu Ortaya Çıktı - Resim : 1

Yangın anında Faruk Mıstaçoğlu ve eşi Banu Mıstaçoğlu'nun teknede bulunduğu öğrenilirken, ikilinin olaydan yara almadan kurtuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk tespitlerin ardından, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Muğla
Son Güncelleme:
Turizm Bakanı Orman Arazisine 5 Yıldızlı Otel Dikti! Hem de İhalesiz Turizm Bakanı Orman Arazisine 5 Yıldızlı Otel Dikti
Dünya Yeni Bir Tehdit Altında: Bilim İnsanları Alarma Geçti! Mantara Karşı İlaçlar Artık Etki Etmiyor Dünya Yeni Bir Tehdit Altında: Bilim İnsanları Alarma Geçti! Mantar İlaçları Artık Etki Etmiyor
Konya-Isparta Sınırında Alev Alarmı! Yangın Köylerin Kapısına Dayandı Konya-Isparta Sınırında Alev Alarmı!
Zehirli İnsanlara Karşı Uyanık Olun: Bugün Bu 3 Burç Özellikle Risk Altında Zehirli İnsanlara Karşı Uyanık Olun: Bugün Bu 3 Burç Özellikle Risk Altında
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel 'İlk Kez Açıklıyorum' Diyerek Duyurdu: Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...' Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...'
Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü
15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon: HAKMAR ve TATBAK'a Kayyım Atandı 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon
Yurdun Dört Bir Yanında Sağanak Alarmı! Fırtına Kapıda Yurdun Dört Bir Yanında Sağanak Alarmı! Fırtına Kapıda
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampından Sıcak Kulis! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milletvekillerine Kritik Talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milletvekillerine Kritik Talimat