Turizm Bakanı Orman Arazisine 5 Yıldızlı Otel Dikti! Hem de İhalesiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Antalya’da orman vasfındaki hazine arazisine ihalesiz otel inşaatı yaptırdığı ortaya çıktı. “Kremlin Palace Villa” adını taşıyacak olan otelin proje maliyetinin ise 4,5 milyar olacağı öngörülüyor.

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Turizm Bakanı Orman Arazisine 5 Yıldızlı Otel Dikti! Hem de İhalesiz
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Son günlerde ismi gündemden düşmeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ismi bir kez daha gündem oldu.

HAZİNE ARAZİNE LÜKS OTEL

Nefes gazetesinden Nisanur Yıldırım’ın haberine göre Bakan Ersoy’un şirketi Nebula’nın Antalya’da orman vasfındaki 150 milyon dolarlık araziye ihalesiz 5 yıldızlı lüks otel inşaatı yaptırdığı ortaya çıktı.

Turizm Bakanı Orman Arazisine 5 Yıldızlı Otel Dikti! Hem de İhalesiz - Resim : 1

ORMAN ARAZİSİYDİ

Tek ortağı Bakan Ersoy’un şirketi ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş. olan Nebula Otelcilik’in Antalya’nın Aksu ilçesindeki Kundu bölgesinde orman vasfındaki 58 bin 855 metrekarelik hazine arazisine 5 yıldızlı “Kremlin Palace Villa” adında bir otel inşa ettirdiği tespit edildi.

Hazine arazisi Bakan Ersoy’un 5 yıldızlı oteli için imar açılırken, Nebula Otelcilik, otelde kapasite artışı için 3 Temmuz 2025’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ÇED başvurusunda bulundu.

Turizm Bakanı Orman Arazisine 5 Yıldızlı Otel Dikti! Hem de İhalesiz - Resim : 2

MALİYETİ 4,5 MİLYAR

440 oda ve 892 yatak olması planlanan otelin maliyeti 4 milyar 698 milyon TL belirlenen projenin, kapasite artışına rağmen yeni maliyeti 4 milyar 530 milyon TL olması öngörülmüştü.

Turizm Bakanı Orman Arazisine 5 Yıldızlı Otel Dikti! Hem de İhalesiz - Resim : 3

Projenin ilk haline Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “ÇED gerekli değil” kararı vermişti. Turizm Bakanı Nuri Ersoy, 17 Mart’ta yaptığı açıklamada söz konusu arazi için tahsis kararının 1997’de alındığını, Aksu Enternasyonel Otelcilik ile Kundu Enternasyonel Otecilik’e tahsis edildiğini belirtmişti.

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Kaynak: Nefes gazetesi

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