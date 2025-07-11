İktidardaki 'Bakan Ersoy' Kaosunda Yeni Perde! Oktay Saral’ın Ardından AKP’li Eski Vekil de Ateş Püskürdü

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Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Trabzon'da düzenlenen ve 9 gün boyunca sürmesi planlanan Kültür Yolu Festivali dahilinde yapılan etkinliklerin, 12 şehidin ardından ara verilmeden devam etmesi gündem olmuştu.

OKTAY SARAL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşımda “Sayın Kültür ve Turizm Bakanı, Gazze’de çocuklar hala can çekişirken, analar yavrularını kucaklarına alamadan mezara uğurlarken, vatan uğruna kara toprağa verdiğimiz 12 şehidimizin, yiğidimizin henüz kanı kurumamış, analarının göz yaşı dinmemişken Trabzon’da “Kültür Yolu Festivali” adı altında sahneler kurup, şarkılarla, danslarla eğlence tertip ederken hiç mi kalbiniz bizar olmadı?” sözleriyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tepki göstermişti.

BİR TEPKİ DE METİN KÜLÜNK'TEN GELDİ

Oktay Saral’ın ardından Bakan Ersoy’a bir tepki de eski AKP Milletvekili Metin Külünk’ten geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Külünk, “Devlet keyif sahibi değildir. Vatandaşlarından herhangi biri dert sahibi olsa, onunla dertlenir, dertlenmelidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamaları gündemde büyük tepki çekerken yapılan işe karşı duruşumuz neyse, bu konuda da aynının gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

'DEVLET KEYİF SAHİBİ DEĞİLDİR'

Külünk’ün paylaşımının tamamında şu ifadeler yer aldı:

Kültür yolu festivalleri üzerine oturup düşünmek ve bir yandan tasarruf derken diğer yandan milletimizin tepkisini çekecek şekilde hareket etmek.

Birileri aklına estiği gibi, keyfine göre eğlenebilir, parti yapabilir, iğdiş bir çılgınlıkla aniden kendinden geçebilir, şarkı söyleyebilir, bağıra çağıra dolaşabilir. Ama Devlet keyif sahibi değildir. Vatandaşlarından herhangi biri dert sahibi olsa, onunla dertlenir, dertlenmelidir.

Birkaç yıldır Kültür Yolu Festivali adlı projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığımız hayata geçiriyor. Bu projeyi çok önemsiyor ve yerinde buluyorum. Fakat içeriğine itirazımız var. Sebebi, girişte arz ettiğimiz mesele.

'BÜYÜK TEPKİLERE YOL AÇIYOR'

Belediyelerin "Eğlenmek yoksulun da hakkı, halk konserleriyle bunu telafi edebiliriz" şeklindeki etkinliklerini bakanlık bünyesine taşıyan ve bir de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hükümet'e, hatta Devlet'e karşı düşmanca söylemlerde bulunan kimi isimlere yer veren bu proje, halkımızda büyük tepkilere yol açıyor.

'MİLLETİMİZ HASSASİYET BEKLEMİŞTİR'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamaları gündemde büyük tepki çekerken yapılan işe karşı duruşumuz neyse, bu konuda da aynının gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kaldı ki, 12 şehidimize dair ilk haberler geldiğinde Amedspor'un yaptığı sosyal medya paylaşımını zamanlama açısından manidar bularak ayıplayan milletimiz, Kültür Yolu Festivali'nin şehir şehir sürdürülen konser etkinliklerinde de bu hassasiyeti beklemiştir.

'BU SAVURGANLIK SONLANDIRILMALI'

Eğlenmek, dinlenmek, ruh üzere gıdalanmak sağlıktır, sağlık içindir. Fakat bu iş bağlamını kırıyor ve büyük tepki çekiyor. Bu işten fayda sağlayanlar dışında savunanı da yok. Kültür hakkında tonla çalışma yapan ve projeleri olan kültür kuruluşları doğrudan desteklenmek yerine, hatta "Tasarruf genelgeleri kapsamında önce kültür işlerine kısıt getirildi" diyerek kültür miraslarını yaşatmak isteyenleri üzmek yerine fahiş meblağlar ile para savurmak nereden ileri geliyor?

İş daha da çığırından çıkmadan bu savurganlık, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Devletimize hakaret eden zevata para kazandırmak iştahı bir an evvel sonlandırılmalıdır.