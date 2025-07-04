Yatırımcılar Dikkat! Altında İbre Yukarı Döndü: İşte Güncel Rakamlar

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yukarı yönlü hareket etti. ABD'deki mali açık kaygıları ve küresel ticaret belirsizliği, yatırımcıyı güvenli liman olan altına yöneltti. Gram altın güne 4.279 TL'den başladı. İşte 4 Temmuz Cuma güncel altın fiyatları...

Son Güncelleme:
Yatırımcılar Dikkat! Altında İbre Yukarı Döndü: İşte Güncel Rakamlar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haftanın son işlem gününe girilirken, altın fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve ABD ekonomisine dair artan endişeler, altına olan talebi destekliyor. Hem yatırımcılar hem de düğün sezonunda altın almayı planlayan vatandaşlar, fiyatlardaki son durumu yakından takip ediyor.

Yatırımcılar Dikkat! Altında İbre Yukarı Döndü: İşte Güncel Rakamlar - Resim : 1

Asya piyasalarında Cuma günü yaşanan toparlanma, önceki seansta görülen sert düşüşleri kısmen telafi etti. Altının ons fiyatı, ABD'deki mali açık kaygıları ve 9 Temmuz'da sona erecek olan küresel tarifelere ilişkin bekleyişle birlikte yeniden yükselişe geçti.

Piyasa analistleri, özellikle ABD'nin yüksek kamu harcamalarının doları baskı altına alabileceğini, bunun da altın gibi güvenli limanlara yönelimi artırdığını belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump döneminde başlatılan ve 90 günlük ertelemeye tabi tutulan küresel tarife kararlarının süresi 9 Temmuz'da sona erecek. Bu gelişme, piyasalar üzerinde yeni bir dalga etkisi yaratabilir.

Yatırımcılar Dikkat! Altında İbre Yukarı Döndü: İşte Güncel Rakamlar - Resim : 2

GÜNCEL FİYATLAR

4 Temmuz 2025 Cuma güncel altın fiyatları şöyle:

Gram Altın

Alış: 4.279,44 TL
Satış: 4.279,94 TL

Çeyrek Altın

Alış: 6.847,11 TL
Satış: 6.997,71 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 27.388,45 TL
Satış: 27.905,24 TL

Yatırımcılar Dikkat! Altında İbre Yukarı Döndü: İşte Güncel Rakamlar - Resim : 3

Altın fiyatlarının seyrini belirleyecek temel unsurlar arasında, önümüzdeki hafta ABD'den gelecek ekonomik veriler ve uluslararası ticaret politikalarına dair gelişmeler öne çıkıyor. Analistler, yatırımcıların özellikle temmuz ortasına kadar piyasalardaki dalgalanmalara karşı temkinli olması gerektiği görüşünde.

Enflasyon Sonrası Dolar ve Euroda Son DurumEnflasyon Sonrası Dolar ve Euroda Son DurumEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Altın fiyatları
Son Güncelleme:
Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi? Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi?
Çeşme Suyuna 10 ML Ekleyin, 1 Haftada Çuval Çuval Hasat Dönemine Hazır Olun Çeşme Suyuna 10 ML Ekleyin, 1 Haftada Çuval Çuval Hasat Dönemine Hazır Olun
ÖTV Zammı Pompayı Yaktı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de Güncel Akaryakıt Fiyatları ÖTV Zammı Pompayı Yaktı
Kulislerde Konuşulan Rakam Gerçek Olmadı, Emeklinin Beklentisi 2 Kuruşla Boşa Çıktı Emeklinin Beklentisi 2 Kuruşla Boşa Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı
Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Sokak Ortasında Kanlı Hesaplaşma: Baba ile Oğlu Kurşunlara Hedef Oldu Sokak Ortasında Kanlı Hesaplaşma: Baba ile Oğlu Kurşunlara Hedef Oldu
Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu
Bakanlık Duyurdu: O Adalara Girişlerde Artık Para Alınacak! Düzenleme Sessizce Yürürlüğe Girdi Bakanlık Duyurdu: O Adalara Girişlerde Artık Para Alınacak! Düzenleme Sessizce Yürürlüğe Girdi