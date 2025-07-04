Yatırımcılar Dikkat! Altında İbre Yukarı Döndü: İşte Güncel Rakamlar

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Haftanın son işlem gününe girilirken, altın fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve ABD ekonomisine dair artan endişeler, altına olan talebi destekliyor. Hem yatırımcılar hem de düğün sezonunda altın almayı planlayan vatandaşlar, fiyatlardaki son durumu yakından takip ediyor.

Asya piyasalarında Cuma günü yaşanan toparlanma, önceki seansta görülen sert düşüşleri kısmen telafi etti. Altının ons fiyatı, ABD'deki mali açık kaygıları ve 9 Temmuz'da sona erecek olan küresel tarifelere ilişkin bekleyişle birlikte yeniden yükselişe geçti.

Piyasa analistleri, özellikle ABD'nin yüksek kamu harcamalarının doları baskı altına alabileceğini, bunun da altın gibi güvenli limanlara yönelimi artırdığını belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump döneminde başlatılan ve 90 günlük ertelemeye tabi tutulan küresel tarife kararlarının süresi 9 Temmuz'da sona erecek. Bu gelişme, piyasalar üzerinde yeni bir dalga etkisi yaratabilir.

GÜNCEL FİYATLAR

4 Temmuz 2025 Cuma güncel altın fiyatları şöyle:

Gram Altın

Alış: 4.279,44 TL

Satış: 4.279,94 TL

Çeyrek Altın

Alış: 6.847,11 TL

Satış: 6.997,71 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 27.388,45 TL

Satış: 27.905,24 TL

Altın fiyatlarının seyrini belirleyecek temel unsurlar arasında, önümüzdeki hafta ABD'den gelecek ekonomik veriler ve uluslararası ticaret politikalarına dair gelişmeler öne çıkıyor. Analistler, yatırımcıların özellikle temmuz ortasına kadar piyasalardaki dalgalanmalara karşı temkinli olması gerektiği görüşünde.

Kaynak: Haber Merkezi