ÖTV Zammı Pompayı Yaktı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de Güncel Akaryakıt Fiyatları

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Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık, döviz kurundaki yükseliş ve ÖTV kalemlerine yapılan artışlar, akaryakıt gruplarına zam olarak yansıdı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında 4 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli olmak üzere yeni tarifeler yürürlüğe girdi.

POMPAYA YANSIDI

Vergi artışları kapsamında, benzin grubunda KDV dahil 2,26 TL, motorin grubunda 2,12 TL ve otogazda 97 kuruşluk ÖTV artışı yaşandı. Bu artışlar, pompa fiyatlarını doğrudan etkileyerek araç sahiplerinin bütçesini yeniden zorlamaya başladı.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 51,19 TL, motorinin 52,36 TL, LPG'nin ise 26,06 TL oldu. Anadolu yakasında ise bu fiyatlar sırasıyla 51,05 TL, 52,25 TL ve 25,46 TL olarak belirlendi.

Ankara’da benzinin litresi 51,87 TL’ye, motorin 53,22 TL’ye ve LPG 25,96 TL’ye çıktı. İzmir’de ise fiyatlar daha da yüksek: Benzin 52,19 TL, motorin 53,55 TL ve LPG 25,91 TL’den satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi