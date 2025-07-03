Enflasyon Sonrası Dolar ve Euroda Son Durum

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,37 ile beklentilerin altında kaldı. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 olarak açıklandı. Verinin ardından dolar kuru sınırlı düşüşle 39,88 TL'ye geriledi, euorada hareketlilik olmadı.

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Enflasyon Sonrası Dolar ve Euroda Son Durum
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1,37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlar, hem aylık hem de yıllık bazda ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı.

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 24 ekonomistin öngörüsü, haziran ayında TÜFE'nin yüzde 1,53 artması ve yıllık enflasyonun yüzde 35,26 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Ancak TÜİK verileri, piyasa tahminlerinden daha düşük bir enflasyon oranına işaret etti.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması piyasalarda sınırlı bir etki yarattı. Güne 39,91 TL seviyesinden başlayan dolar, verilerin ardından 39,88 TL'ye kadar geriledi. Euro ise aynı seviyesini koruyarak 47,05 TL'den işlem görmeye devam etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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