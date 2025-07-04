Kulislerde Konuşulan Rakam Gerçek Olmadı, Emeklinin Beklentisi 2 Kuruşla Boşa Çıktı

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Kamuoyunda temmuz zammı sonrası en düşük emekli aylığının 17 bin lira olacağına dair güçlü bir beklenti oluşmuştu. Enflasyon verisinin yüzde 1,7 dolayında açıklanacağı tahmin edilirken, piyasadaki genel öngörü de 16.800 TL civarındaki tutarın yuvarlanarak 17.000 TL’ye tamamlanacağı yönündeydi.

KULİSLERDE O RAKAM KONUŞULUYORDU AMA...

Bu beklenti sadece kamuoyuyla sınırlı kalmadı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AKP kulislerinde gazetecilerin yönelttiği sorulara karşılık bazı yetkililer de aynı rakamı telaffuz etti. 17 bin lira rakamı birkaç internet sitesinde de “kesinleşti” algısıyla haberleştirildi. Ancak saat 15.30’da AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamasıyla bu haberler hızla geri çekildi.

2 KURUŞ YUKARI YUVARLANDI

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre ise bazı yayın organları beklentilere rağmen aylıkların 16.881 TL olarak açıklanacağına dair kulis bilgisini önceden paylaşmıştı. Açıklanan rakamla bu öngörü doğrulanmış oldu. Ancak detaylara bakıldığında, en düşük emekli maaşının 16.880 lira 98 kuruş olduğu ve bu tutarın yalnızca 2 kuruş yuvarlanarak 16.881 liraya çıkarıldığı görüldü.

BÜTÇEYE MALİYETİ 80 BİN LİRA

Bu küçük yuvarlamanın bütçeye toplam etkisinin yalnızca 80 bin lira olduğu hesaplandı. Beklentinin 17 bin liraya çıkarılması yönünde olduğu düşünüldüğünde bu sembolik farkın kamuoyunda hayal kırıklığı yarattığı da gözlemlendi.

Kaynak: Ekonomim