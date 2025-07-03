Resmen Açıklandı: En Düşük Emekli Aylığı Belli Oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon oranını aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 olarak duyurdu. Böylelikle emekli ve memurların maaşlarına yansıtılacak 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Ekonomi yönetimi, enflasyon farkına ek olarak herhangi bir refah payı kararı almazken, temmuz ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylıklarına yapılacak artış oranı yüzde 16,67 oldu.

AKP Grup Başkanı Abdullar Güler, 14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığının yüzde 16,67'lik enflasyon artış oranı kapsamında 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Abdullar Güler'in açıklaması şu şekilde:

"Şu anda 5510 sayılı kanunumuzun ek 19. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan şu anda uygulanmakta olan 14 bin 469 TL en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileri açısından %16.67 SSK ve Bağkur TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 TL’ye yükseltmiş bulunuyoruz.

Bu önerge değişikliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’muzda inşallah bu gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki hafta Genel Kurul çalışmaları ile beraber bu rakam kanunlaşmış olacak.

SSK-Bağkur TÜFE artış oranı dikkate alınarak 14 bin 469 TL %16.67’lik enflasyon artış oranı kapsamında 16 bin 881 TL’ye yükseltilmiştir. "

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Kaynak: Haber Merkezi