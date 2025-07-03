Erzurum Merkezli İnşaat Devi Büyükyıldız Yapı İflas Etti

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Erzurum merkezli faaliyet gösteren inşaat şirketi Büyükyıldız Yapı İnşaat Taahhüt Elektrik Temizlik İşleri ve Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, konkordato sürecinin ardından iflas etti. Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddederek iflasına hükmetti.

KESİN MÜHLET KALDIRILDI, TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Mahkeme, daha önce 13 Ocak 2025 tarihinde Büyükyıldız Yapı’ya tanınan 1 yıllık kesin mühletin kaldırılmasına karar verdi. Aynı kararda, şirketin konkordato tasdik talebi reddedildi ve iflas kararı verildi. İflas süreci, Erzurum Nöbetçi İflas Müdürlüğü tarafından adi tasfiye usulüyle yürütülecek.

İFLAS KARARI SADECE BÜYÜKYILDIZ İÇİN DEĞİL

İflas kararı yalnızca Büyükyıldız Yapı için değil, aynı zamanda aynı mahkemede konkordato başvurusu yapan Er Güçlü İnşaat Taahhüt Elektrik Malzemeleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için de verildi. Her iki şirketin iflası mahkeme tarafından aynı gün ve saatte yürürlüğe girdi.

TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI

Karar kapsamında şirketler için daha önce uygulanmakta olan geçici ve kesin mühlet süresince alınan tüm tedbirler de kaldırıldı. Mahkeme, alınan kararların ilgili mercilere bildirilmesini hükme bağladı.

İflas kararı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ilan edildi. Şirketin alacaklıları ve ilgili taraflar, tasfiye süreci kapsamında Erzurum Nöbetçi İflas Müdürlüğü ile temas kurabilecek.