İYİ Parti'den TÜİK'in Enflasyon Verilerine Tepki: 'Vicdansızlık Rejimi'

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İYİ Partili Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Selçuk Türkoğlu, haziran ayı enflasyonunda açıklanan oranların gerçek olmadığını ve bu verilere bağlı olarak belirlenen emekli ve memur maaşlarının zam oranlarının da mevcut ekonomik kriz karşısında faydasız olduğunu söyledi.

Vatandaşın ağır bir geçim sıkıntısı içerisinde olduğunu belirten İYİ Partili vekil, "Halkın sofrası boş. Emekli maaşı açlık sınırının bile altında, iktidar da bu tabloyu normalleştiriyor" diye konuştu. Selçuk Türkoğlu, halkın yaşadığı yoksulluğun gizlemeye çalışıldığını ancak bunun da başarılamadığını dile getirdi. Millet açlıkla terbiye edilmeye çalışıldığını savunan Türkoğlu, "Maaşlara yapılan sözde zamlarla alım gücü artmadı, tam tersine sefalet daha çok derinleşti" ifadesini kullandı.

'MİLYONLAR YOKSULLUĞA MAHKUM EDİLDİ'

ENAG’ın yüzde 3,05 aylık, yüzde 68,68 de yıllık açıkladığı haziran ayı enflasyonu işaret eden milletvekili, TÜİK’in yüzde 35,05 olarak açıkladığı veriye ateş püskürdü. TÜİK'in gerçek verileri sakladığını savunan İYİ Parti Milletvekili, en düşük memur maaşını da hatırlattı. Türkoğlu, "En düşük maaşa yapılırsa bile ancak 16 bin 880 liraya çıkıyor" diyerek milyonlarca vatandaşın yoksulluğa mahkum edildiğini söyledi.

'BU BİR SEFALET POLİTİKASI'

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun artık bir ekonomik kriz değil vicdan krizi olduğunu anlatan milletvekili, gıda fiyatlarındaki artış, barınmadaki fahiş fiyatlar ve fatura zamlarını da anımsattı. Türkoğlu, sofraların boş, çocukların aç olduğunu belirterek, "Bu tablo bir yönetememe hali değil, bilinçli bir tercihtir. Yani bu bir sefalet politikasıdır! Çünkü tok insan soru sorar ama aç insan sadece hayatta kalmaya çalışır" diye konuştu.