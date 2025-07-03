Zamlı Maaşlar Ne Zaman Hesaplara Yatacak? İşte Memur ve Memur Emeklisi Fark Ödeme Tarihi

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklaması sonrası, memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan yüzde 15.57’lik zammın ardından gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi. 15 Temmuz’da yatırılacak yeni maaşlarla beraber, ayın ilk 14 gününde oluşan farkların ne zaman hesaplara geçeceği de merak konusu oldu.

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Hesaplara Yatacak? İşte Memur ve Memur Emeklisi Fark Ödeme Tarihi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 dönemine ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında aylık bazda yüzde 1,37 artış gösterirken, yıllık enflasyon oranı yüzde 35,05 seviyesine indi.

Bu verilerin ardından, memur ve memur emeklisi maaşlarındaki zam oranları da belli oldu. Toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 5’lik artışa, ilk 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 10.57 eklenince toplam maaş zammı yüzde 15.57 olarak kesinleşti. Bu oran, 15 Temmuz’dan itibaren işleyen maaşlara yansıtılacak.

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Hesaplara Yatacak? İşte Memur ve Memur Emeklisi Fark Ödeme Tarihi - Resim : 1

ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Zam farkı ödemesinin, memurlar ve emekli memurlar için maaş günü olan 15 Temmuz’da maaşla birlikte yatırılacağı düşünülüyor. Ancak teknik ve idari süreçler sebebiyle ödeme, ilerleyen bir tarihte de olabilir. Ödeme takvimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonuyla duyurulacak.

BU AY HESAPLARDA

Toplam yüzde 15.57 oranındaki zam da, 15 Temmuz–15 Ağustos dönemi maaşlarına yansıtılacak. Böylece memurlar ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını bu ay itibarıyla almaya başlayacak. Fark ödemeleri ise bankalar, PTT şubeleri veya ATM'ler aracılığıyla çekilebiliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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