Ford Otomotiv Hisseleri İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı

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Raporda, Ford Otosan’ın hafif ticari araç segmentindeki Haziran satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %34,1 artarak 6.882 adede yükseldiği bildirildi. Şirketin 2025 yılının ilk 6 ayındaki toplam hafif ticari araç satışları ise %13,5 artışla 33.683 adede ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu rakam 29.688 adet olarak gerçekleşmişti.

Şirket, 2025 yılı için Türkiye genelinde toplam perakende otomotiv pazarı beklentisini 950.000 ila 1.050.000 adet aralığında belirlerken, kendi yurtiçi satış hedefini 90.000 ila 100.000 adet arasında öngörüyor.

HEDEF FİYAT 143 TL OLARAK BELİRLENDİ

Şeker Yatırım, Ford Otosan hisseleri için hedef fiyatını 143 TL olarak belirlerken, mevcut 94,95 TL seviyesinden “al” önerisini yineledi. Bu hedef fiyat, hissede yaklaşık %50,6’lık bir prim potansiyeline işaret ediyor.

YATIRIMCI GÜVENİ SÜRÜYOR

Yayımlanan değerlendirmede, Ford Otosan’ın güçlü satış performansının ve pazar öngörülerinin hisse üzerinde olumlu etkiler yaratabileceği vurgulanırken, yatırımcıların uzun vadeli pozisyonlarını koruması yönünde görüş bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi