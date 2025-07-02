Özel Aksu Göztepe Hastanesi ve Aksu Holding İflas Etti! İstanbul'un 33 Yıllık Hastane Deviydi

1992 yılında hastalarını kabul etmeye başlayan Özel Aksu Göztepe Hastanesi ekonomik krizden etkilenerek konkordato ilan etmişti. Özel Göztepe Hastanesi ve Aksu Holding resmen iflas etti.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Özel Aksu Göztepe Hastanesi ve Aksu Holding İflas Etti! İstanbul'un 33 Yıllık Hastane Deviydi
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MURAT BEYAZ

İstanbul'da 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren özel hastanelerden biri olan Özel Göztepe Hastanesi, ekonomik sıkıntıların ardından iflas etti. Hastane ile birlikte bağlı bulunduğu Aksu Holding de resmen iflas kararı aldı. Şirketlerin borca batık olduğu gerekçesiyle konkordato talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

KONKORDATOYLA AYAKTA KALMAYA ÇALIŞTILAR

2024 yılında Aksu Holding bünyesine katılarak "Özel Aksu Göztepe Hastanesi" adıyla faaliyetini sürdüren sağlık kurumu, mali sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz aylarda konkordato başvurusunda bulunmuştu. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, hastane ve Aksu Holding hakkında 3 ay süreli geçici mühlet kararı vererek konkordato sürecini başlatmıştı. Ancak gelinen noktada, mali yapının kurtarılmasına yönelik bu girişim sonuçsuz kaldı.

Özel Aksu Göztepe Hastanesi ve Aksu Holding İflas Etti! İstanbul'un 33 Yıllık Hastane Deviydi - Resim : 1

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI

Mahkemede görülen davada, hastane ve holdingin yanı sıra şirketin yöneticilerinden Ali Asker Aksu’nun da konkordato talebi değerlendirildi. Ancak duruşmada alınan karara göre, konkordato koşullarının oluşmadığına hükmedildi ve mahkeme, Aksu Holding ile Özel Göztepe Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin borca batık durumda olduğuna karar verdi.

İFLAS KARARIYLA TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Aksu Holding A.Ş. ile Özel Göztepe Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. hakkında 27 Haziran 2025 saat 15.02 itibarıyla iflas kararı verildi. Her iki şirket için iflas tasfiyesinin adi tasfiye usulüne göre yürütülmesine karar verildi. Ayrıca, konkordato komiser heyetinin görevi sonlandırıldı ve daha önce alınan tüm tedbir kararları kaldırıldı.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENİ BİR KAYIP

1992 yılında kapılarını açan ve uzun yıllar boyunca İstanbul'da özel sağlık sektöründe hizmet veren Özel Göztepe Hastanesi, özellikle Göztepe ve çevresinde geniş bir hasta portföyüne sahipti. Modern tıbbi cihazları, uzman kadrosu ve köklü geçmişiyle tanınan hastane, son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar ve artan işletme maliyetleri nedeniyle ayakta kalmakta güçlük çekti.

MAHKEME KARARI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLECEK

İflas kararı, konkordato hükümleri uyarınca resmi ilanla duyurulacak. Karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık bırakıldı. Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde itiraz edilebilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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