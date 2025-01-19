Erzurum Merkezli İnşaat Şirketi Konkordato Sürecine Girdi: Mahkeme Kararını Verdi

Mahkeme kararına göre, Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Büyükyıldız Yapı İnşaat Taahhüt Elektrik Temizlik İşleri ve Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Er Güçlü İnşaat Taahhüt Elektrik Malzeme Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Tefik Büyükyıldız’ın tüm borçları için kesin mühlet kararı uygulanacak.

Bu süreçte, şirketin konkordato talebinin denetlenmesi ve alacaklıların haklarının korunması amacıyla Mali Müşavir Kürşad Yirsutimur, konkordato komiseri olarak atandı.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Konkordato davasıyla ilgili duruşma, 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 09.00’da Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi’nin duruşma salonunda gerçekleştirilecek.

ALACAKLILAR İTİRAZ EDEBİLECEK

Mahkemeden yapılan açıklamada, konkordato sürecine itiraz etmek isteyen alacaklıların, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz dilekçesi sunabilecekleri belirtildi. İtiraz eden alacaklılar, konkordato mühletinin verilmesini gerektiren bir durum olmadığını delilleriyle ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilecekler.