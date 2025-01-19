TOKİ’den 168 Bin Liraya 2+1, 215 Bin Liraya 3+1 Konut Hamlesi! Yeni Yılda Ev Sahibi Olmanın Yeni Fırsatı Duyuruldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde uygun fiyatlı konut projeleriyle dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkânı sunmaya devam ediyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
TOKİ’den 168 Bin Liraya 2+1, 215 Bin Liraya 3+1 Konut Hamlesi! Yeni Yılda Ev Sahibi Olmanın Yeni Fırsatı Duyuruldu

İstanbul, Ankara, Osmaniye ve Uşak gibi birçok ilde projeler gerçekleştiren TOKİ, hem 2+1 hem de 3+1 daire satışlarını kuralı satış yöntemiyle yapıyor. TOKİ, şimdi de Osmaniye’de yeni konut projesinin detayları açıklandı.

2+1 VE 3+1 DAİRELER VE TAKSİT ÖDEMELERİ

TOKİ, Osmaniye’nin Sumbas ilçesi Karaömerli Mahallesi’nde yer alan 190 konut ve 1 adet 3 dükkânlı ticaret merkezini kapsayan projedeki 40 daireyi satışa sunacağını duyurdu. Satışa çıkarılan daireler, uygun ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor:

2+1 DAİRELER

Peşinat: 168.734,57 TL

Vade: 180 ay

Aylık taksit: 8.436,73 TL’den başlıyor.

3+1 DAİRELER

Peşinat: 215.904,53 TL

Vade: 180 ay

Aylık taksit: 10.795,23 TL’den başlıyor.

TOKİ’den 168 Bin Liraya 2+1, 215 Bin Liraya 3+1 Konut Hamlesi! Yeni Yılda Ev Sahibi Olmanın Yeni Fırsatı Duyuruldu - Resim : 1BAŞVURU DETAYLARI VE KURA TARİHİ

TOKİ’nin Osmaniye’deki konutları için başvurular, 27 Ocak 2025 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru bedeli 2.000 TL olarak belirlenirken, başvurular TC Ziraat Bankası’nın Osmaniye ilindeki tüm şubelerinden yapılabilecek.

Kuralı satış yöntemiyle alıcılarını bulacak olan konutların kura çekimi ise 07 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

TOKİ’den 168 Bin Liraya 2+1, 215 Bin Liraya 3+1 Konut Hamlesi! Yeni Yılda Ev Sahibi Olmanın Yeni Fırsatı Duyuruldu - Resim : 2

SÖZLEŞME VE HAK SAHİPLİĞİ SÜRECİ

Kura sonucunda asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama tarihleri 12 Şubat 2025 - 21 Şubat 2025 olarak açıklandı. Eğer asil hak sahipleri bu süreçte sözleşmelerini imzalamazsa, yedek hak sahipleri için sözleşme imzalama tarihi 27 Şubat 2025 olarak belirlendi.

TOKİ’den 168 Bin Liraya 2+1, 215 Bin Liraya 3+1 Konut Hamlesi! Yeni Yılda Ev Sahibi Olmanın Yeni Fırsatı Duyuruldu - Resim : 3

BAŞVURU ŞARTLARI VE UYARI

Osmaniye’deki konutlara başvuru yapacak kişilerde şu şartlar aranıyor:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

-18 yaşını doldurmuş olmak.

-Başvuru, yalnızca kişinin kendisi, eşi veya velayeti altındaki çocukları adına yapılabilecek.

-Birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm başvurular geçersiz sayılacak.

TOKİ’den 168 Bin Liraya 2+1, 215 Bin Liraya 3+1 Konut Hamlesi! Yeni Yılda Ev Sahibi Olmanın Yeni Fırsatı Duyuruldu - Resim : 4

TOKİ’den 168 Bin Liraya 2+1, 215 Bin Liraya 3+1 Konut Hamlesi! Yeni Yılda Ev Sahibi Olmanın Yeni Fırsatı Duyuruldu - Resim : 5

TOKİ’den 168 Bin Liraya 2+1, 215 Bin Liraya 3+1 Konut Hamlesi! Yeni Yılda Ev Sahibi Olmanın Yeni Fırsatı Duyuruldu - Resim : 6

TOKİ’den 168 Bin Liraya 2+1, 215 Bin Liraya 3+1 Konut Hamlesi! Yeni Yılda Ev Sahibi Olmanın Yeni Fırsatı Duyuruldu - Resim : 7

TOKİ’den 168 Bin Liraya 2+1, 215 Bin Liraya 3+1 Konut Hamlesi! Yeni Yılda Ev Sahibi Olmanın Yeni Fırsatı Duyuruldu - Resim : 8

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