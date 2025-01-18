İzmir'de Ekmeğe Zam

İzmir'de Halk Ekmek'e zam yapıldı ve 210 gram ekmek 8 TL'den satılacak. İşte İzmir için yeni fiyatlar...

İzmir'de Ekmeğe Zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek'e zam yaptı. 210 gram ekmeğin fiyatı 8 TL. Kent genelinde 200 gram ekmek halen 12,5 liradan satılıyor. Açıklamada, "İzmirlileri hijyenik ve sağlıklı ekmekle buluşturmak hedefi doğrultusunda İzmir’de en ucuz ekmeğin yine Halk Ekmek tarafından satışa sunulacağı" ifade edildi.

İŞTE YENİ FİYATLAR...

Her gün üretilen 120 bin ekmek, 109 Halk Ekmek satış noktası aracılığıyla yurttaşların sofralarına ulaştırılıyor. Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 8 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmekler 30 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) ekmek 35 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 lira bedelle satışa sunulacak.

Büyükşehirde Ekmeğe Zam!Büyükşehirde Ekmeğe Zam!Güncel

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