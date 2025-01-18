İzmir'de Ekmeğe Zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek'e zam yaptı. 210 gram ekmeğin fiyatı 8 TL. Kent genelinde 200 gram ekmek halen 12,5 liradan satılıyor. Açıklamada, "İzmirlileri hijyenik ve sağlıklı ekmekle buluşturmak hedefi doğrultusunda İzmir’de en ucuz ekmeğin yine Halk Ekmek tarafından satışa sunulacağı" ifade edildi.

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Her gün üretilen 120 bin ekmek, 109 Halk Ekmek satış noktası aracılığıyla yurttaşların sofralarına ulaştırılıyor. Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 8 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmekler 30 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) ekmek 35 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 lira bedelle satışa sunulacak.