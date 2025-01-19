İzmir-Ankara Arasında Bitmeyen Yol: 2023 İçin Söz Verilmişti, Maliyeti 19 Katına Çıktı

İlk olarak 2013 yılında duyurulup 2020 yılında ihale edilen ve 2023'te bitirileceği söylenen İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda toplam 6 kez fiyat güncellemesi yapıldı. Projenin mevcut maliyeti öngörülenden 19 kat artarak 83 milyar TL’yi geçti. İhaleyi pazarlıkla alan ve euronun çok artmadığını iddia eden inşaat şirketi ERG ise hattın ancak yüzde 6’sını tamamladı.

İzmir-Ankara Arasında Bitmeyen Yol: 2023 İçin Söz Verilmişti, Maliyeti 19 Katına Çıktı

Türkiye'de sık sık ihale yolsuzlukları iddiaları ve bitmeyen projeler gündeme gelirken, bu kez de İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda yaşanan fiyat güncellemeleri dikkat çekti. 2013 yılında yapılacağı açıklanan İzmir-Ankara treninin maliyetine altıncı kez güncelleme yapılmasıyla fiyatın 83.5 milyar TL’ye yükseldiği öğrenildi. Böylece maliyet, ilk hesaplananın 19 katına çıktı.

İHALEYİ PAZARLIKLA ALMIŞTI

Cumhuriyet’in haberine göre, 2020 yılında pazarlık usulüyle İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın ihalesini alan ERG İnşaat, euronun hızlı yükselmediğini iddia ederek euro-TL arasındaki yüzde 50’ye ulaşan fiyat farkını ve 600 milyon euro avansı aldı. Projenin, Cumhuriyet’in 100’ncü yılı olan 2023’te bitirileceği söylenirken, şimdiye kadar hattın yalnızca yüzde 6’sı yapıldı.

İzmir-Ankara Arasında Bitmeyen Yol: 2023 İçin Söz Verilmişti, Maliyeti 19 Katına Çıktı - Resim : 1

7 SEÇİM GEÇTİ, HAT YAPILMADI

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, olayla ilgili yaptığı açıklamada “Bir Cumhurbaşkanlığı, üç genel, üç de yerel seçim geçirdi ama proje hâlâ bitmedi. Bütçede karadelik haline gelen projede 2021 yılı itibarıyla yaşanan maliyet artışlarına baktığımızda durumun vahametini daha iyi anlıyoruz. Projenin maliyet artışları 2021’de 18.1 milyar TL, 2022’de 24.9 milyar TL, 2023’de 62.1 milyar TL, 2024’te 64.4 milyar TL, 2025’te 83.5 milyar TL oldu" dedi.

İzmir-Ankara Arasında Bitmeyen Yol: 2023 İçin Söz Verilmişti, Maliyeti 19 Katına Çıktı - Resim : 2

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Kaynak: Cumhuriyet

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