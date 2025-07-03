İsa Karakaş Net Rakam Verdi! SSK, BAĞ-KUR ve Tüm Emeklilerin Alacağı Zamlı Maaşı Açıkladı

TGRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İsa Karakaş, kök maaş üzerinden yapılacak artışlara dikkat çekerek, "Kök maaşı 12.500 TL'nin üzerinde olanlar için zam oranı sıfır olacak" dedi. Karakaş, enflasyon oranına göre güncelleme yapılması halinde en düşük maaşın 16.881 TL'ye ulaşabileceğini belirtti. Ancak psikolojik eşik olarak görülen 17 bin lira düzeyinin aşılmaması adına sınırlı bir iyileştirme ile bu rakamın sabitlenebileceğini söyledi.