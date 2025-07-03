İsa Karakaş Net Rakam Verdi! SSK, BAĞ-KUR ve Tüm Emeklilerin Alacağı Zamlı Maaşı Açıkladı
Haziran 2025 dönemine ilişkin resmi enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından, milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş artışları da netlik kazanmaya başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada temmuz ayı itibarıyla uygulanacak en düşük emekli maaşı için öngörüsünü kamuoyuyla paylaştı.
Kaynak: TGRT Haber
TGRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İsa Karakaş, kök maaş üzerinden yapılacak artışlara dikkat çekerek, "Kök maaşı 12.500 TL'nin üzerinde olanlar için zam oranı sıfır olacak" dedi. Karakaş, enflasyon oranına göre güncelleme yapılması halinde en düşük maaşın 16.881 TL'ye ulaşabileceğini belirtti. Ancak psikolojik eşik olarak görülen 17 bin lira düzeyinin aşılmaması adına sınırlı bir iyileştirme ile bu rakamın sabitlenebileceğini söyledi.
SİSTEMDEKİ DENGESİZLİKLERE VURGU
Emeklilik sistemindeki eşitsizliklere dikkat çeken İsa Karakaş, prim günü farklarına rağmen aynı maaşların ödenmesinin kamuoyunda rahatsızlık yarattığını belirtti. "Bir vatandaş 9.210 gün prim ödüyor, bir diğeri 3.600 günle aynı maaşı alıyor. Bu da sistemde ciddi adaletsizlik algısına neden oluyor" ifadelerini kullandı.
“MAAŞLAR BEKAR İŞÇİ ÜCRETİNE EŞİTLENMELİ”
En düşük emekli maaşının yetersiz kaldığını dile getiren Karakaş, bu tutarın en azından bekar bir çalışanın geçim seviyesine denk düşmesi gerektiğini savundu. "Bu da yaklaşık 30 bin lira seviyesine denk geliyor" diyen Karakaş, kısmi ve tam emeklilik ayrımının netleştirilmesi gerektiğine işaret etti.
17 BİN LİRA TAVANI GENİŞ KİTLEYİ ETKİLEYECEK
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, maaş artışlarının yaklaşık 4 milyon emekliyi kapsayacağını hatırlatarak, yüksek prim ödemiş ancak düşük maaş alan emeklilerin memnuniyetsizliğinin devam ettiğini belirtti. Karakaş, temmuz zammıyla birlikte en düşük maaşın 16.881 TL ile 17.000 TL arasında şekillenmesinin beklendiğini aktardı.