Türkiye'de İnternette Yeni Dönem! Artık Daha Hızlı Olacak

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Gürcistan sınırından başlayıp Yunanistan’a kadar uzanan ve TANAP boru hattı güzergahına paralel olarak döşenen fiber optik hattın, Bursa, Eskişehir, Ankara, Sivas, Erzurum ve Kars gibi şehirlerin yakınından geçmesiyle yüksek düzeyde yedeklilik ve bağlantı güvenliği sağlayacağı ifade edildi.

TurkNet, bu entegrasyonla FTTH (Eve Kadar Fiber) hizmetlerini daha fazla şehre ulaştırarak yüksek hız, düşük gecikme ve güçlü bağlantı performansını daha geniş kullanıcı kitlesine sunmayı hedefliyor. Halihazırda 25’ten fazla şehirde metro fiber altyapısına sahip olan şirket, bu yeni adımla birlikte Türkiye’nin veri merkezlerine düşük gecikmeli erişim imkanını da artıracak.

SINIR ÖTESİ ERİŞİM GENİŞLİYOR

Yeni anlaşmayla birlikte TurkNet, SOCAR Fiber rotası üzerinden Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve Irak sınırlarına kadar uzanan bağlantılar kuracak. Irak’taki iş ortakları aracılığıyla Körfez ülkeleri ve Avrupa’yı birbirine bağlayan yeni bir karasal rota oluşturulurken, İzmir ve Ege kıyılarına ulaşacak altyapı, potansiyel denizaltı kabloları için de bir bağlantı noktası görevi üstlenecek.

“DİJİTAL EKONOMİYE KÖPRÜ OLACAK”

SOCAR Fiber Genel Müdürü Kanan Mammadov, TANAP güzergahındaki fiber altyapının yalnızca enerji değil, veri aktarımı açısından da stratejik bir köprü niteliği taşıdığını belirterek, “TurkNet ile kurduğumuz bu bağlantı, Türkiye’nin doğusundan batısına kesintisiz ve yüksek kapasiteli bir iletişim hattı sağlayacak. Dijitalleşmenin ve veri trafiğinin gelişimine doğrudan katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“HEDEF HERKES İÇİN DAHA HIZLI İNTERNET”

TurkNet CEO’su Cem Çelebiler ise Türkiye’yi uçtan uca bağlayan bu yeni nesil fiber altyapı ile ülke genelindeki internet omurgasını daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Çelebiler, “Amacımız herkes için daha hızlı, daha güçlü ve daha erişilebilir bir internet sunmak. Bu iş birliğiyle hem yerli hem uluslararası bağlantılar açısından Türkiye’nin konumunu daha da güçlendireceğiz” açıklamasında bulundu.

SOCAR Fiber’in TANAP güzergahı boyunca uzanan 1850 kilometrelik fiber optik altyapısı, şu anda 20 il ve 67 ilçede aktif olarak hizmet veriyor.

Kaynak: AA