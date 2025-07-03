ING'de Üst Düzey Atama

Uluslararası finans dünyasında dikkat çeken bir atama gerçekleşti. Türkiye'de uzun yıllar bankacılık sektörünün önemli isimlerinden biri olan Burcu Civelek Yüce, ağustos ayı itibarıyla ING Almanya Bireysel Bankacılık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Bu atama, ING'nin küresel çapta gerçekleştirdiği üst düzey yönetim hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

ING'de Üst Düzey Atama
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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Burcu Civelek Yüce, perakende bankacılık ürünleri, yenilikçi dijital iş modelleri, gelişmiş analitik ve yapay zeka alanlarındaki derin bilgi birikimi ve geniş deneyimiyle yeni görevine başlayacak. Bu uzmanlığı, ING'nin Almanya pazarındaki bireysel bankacılık stratejilerine önemli katkılar sunması bekleniyor.

AKBANK'TAKİ BAŞARILI KARİYER YOLCULUĞU SONA ERDİ

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Executive MBA programlarını başarıyla tamamlayan Yüce, kariyerine uluslararası yönetim danışmanlığı ve teknoloji şirketlerinde adım attı. 2006 yılında Akbank bünyesine katılan Yüce, strateji alanında çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulundu.

2014'te İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı olarak atanarak Akbank'ın üst yönetim kadrosuna dahil olan Burcu Civelek Yüce, 2019'da Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Son olarak Ocak 2022'den bu yana Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yüce, Türkiye bankacılık sektöründeki önemli birikimini artık uluslararası arenaya taşıyacak.

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Kaynak: AA

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