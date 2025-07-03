6 Aylık Deneme Sonucu Radikal Karar: 17 Şirket Çalışma Günlerini Azalttı

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Dünyada farklı çalışma sistemleri denenirken, genel olarak çalışma saatlerini azaltarak verimliliği artırma üzerine uygulamalar sık sık gündeme geliyor. Son olarak İngiltere'de denenen bir uygulamadan dikkat çeken sonuçlar elde edildi.

Altı ay boyunca haftada dört gün çalışma yöntemini denemiş olan 17 şirket bir karar aldı. Bu yeni sistemde çalışanlar artık ya haftada dört gün çalışacak ya da iki haftada toplam dokuz gün çalışacak. Çalışanların maaşlarında da herhangi bir kesinti olmayacak.

İKİ TARAFTAN DA OLUMLU SONUÇLAR ALINDI

Altı aylık deneme süreci Haftada 4 Gün Vakfı tarafından organize edilirken, bu vakfın hafta sonu tatilini üç güne çıkarmayı hedeflediği biliniyor. Denemeye katılan 17 şirketin uygulamayı kalıcı hale getirme kararı almasının gerekçesi de, hem çalışanlar hem de şirketler açısından olumlu sonuçlar elde edilmesi olarak gösterildi.

Denemede çalışanların yüzde 62'sinin önceki çalışma sistemine kıyasla daha az tükenmişlik sendromu yaşadıkları tespit edildi. Yüzde 45'iyse hayatlarından daha memnun olduklarını söyledi. Diğer yandan bazı şirketlerde verimliliğin ve satışların arttığı gözlemlendi. Örneğin küçük bir yazılım şirketi olan BrandPipe, deneme sürecinde satışlarının ikiye katlandığını bildirdi.

İngiltere'de Başbakan Yardımcısı Angela Rayner de uygulamaya destek verdiği açıklayarak, "Eğer yapılması gereken işler dört günde de yapılabiliyorsa neden yapılmasın?" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi