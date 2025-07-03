Zam Açıklandı, Öfke Büyüyor! Emeklinin İsyanı Çığ Gibi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine göre, oran yüzde 1,37 olarak belirlendi. Bu veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak 6 aylık enflasyon farkı zammı da netleşti. Zam oranının yüzde 16,67 olarak açıklanmasının ardından, Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki emekliler, artışı yetersiz bulduklarını dile getirerek duruma tepki gösterdi.

Emekliler tepkilerini şu sözlerle anlattı:

"Yüzde 16,67 bir zam verdiler, yüzde 16,67 bizim maaşımız da ortalama 2 bin lira bir fark yapar. İki bin lira fark hiçbir şey değil. Her gün elektriğe zam, doğal gaza zam, benzine zam bu zamlarla geçinmek mümkün değil. Alsın bu zam kendilerinin olsun."

‘EN KÖTÜ ŞARTLARDA 30 BİN OLMASI LAZIM’

"Diyecek bir şey yok ki. Yeterli değil şu anda. Biz 25 yıl prim yatırdık örneğin 2000'li yıllarda 10 gram, 10,5 gram altın parası veriyordum şu anda 45 bin liraya tekabül ediyor verdiğimiz altın parası, aldığımız maaş 14 bin 500 lira. Yeterli değil şu anda, bunu da zaten enflasyon yedi. 14 bin lira aldığımız maaş şu anda 12 bin 500'e geri düştü. Doğal gaza yüzde 24 zam yapıyorlar emekliye geldi mi yüzde 16,5 zam yapıyorlar. Az şu anda yapılan zamlar. Şu anda nereden baksan en kötü şartlarda 30 bin lira maaşı olması lazım bir emeklinin."

‘MAAŞLAR 7-8 BİN ARTSA İŞE YARAR’

"Ne diyeceğim adı TÜİK. Ne yaparlarsa haklı çıkıyorlar. Biz ne konuşursak haksızız, onlar haklı. Nasıl olsa bu devran döner inşallah. Maaş elektriğin yarısına yetmiyor bırak yani başka bir şeyi. Bereket Allah'tan ev kirası vermiyorum. Halamın oğlunun evinde oturuyorum. O olmazsa ne TÜİK kurtarır bizi ne başka bir şey. TÜİK doğduğu günden beri yalan, Allah onların torununa çocuğuna yazık, onlar torununla çocuğundan çekecek. Ne geçineceğim, aldığım para 15,5 bin lira, ödediğim bankaya faiz 25 bin lira. En azından bizim maaşlarımız şöyle hiç değilse 7-8 bin lira artsa bir işe yarar."

‘YUKARIDAKİLER HALLEDİYOR’

"40 sene önce bir ay Bağ-Kur yatırmış bir adam ile 27 sene hizmet etmiş bir emekliye aynı kefeye koydular. Onun için bir de kök maaş, maaşın kökü olmaz. Hizmetine göre para ver. Enflasyona göre veriyorsan ben sana zamanındaki enflasyona göre prim ödemişim. Herkes boynunu içine çekiyor onu bizim yukarıdakiler hallediyor."

‘ENFLASYON İKİ KİŞİNİN ELİNDE’

"Ne alacaksın ki bu parayla hiçbir şey alamazsın. En aşağı 20-22 bin lira olması lazım ki bir emekli idare edecek. Milletin sıkıntısı had safhada. Enflasyon iki kişinin elinde."

Kaynak: ANKA