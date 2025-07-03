Bankacılık Sektöründe Mevduat Yükseldi

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Aynı dönemde Türk Lirası cinsinden mevduat yüzde 2,6 artışla 13 trilyon 512 milyar 461 milyon 551 bin liraya ulaşırken, yabancı para cinsinden mevduatlar da yüzde 0,8 artarak 7 trilyon 698 milyar 883 milyon 781 bin lira seviyesine çıktı.

Yabancı para mevduatları dolar bazında incelendiğinde, bankalardaki toplam yabancı para mevduatının 234 milyar 102 milyon dolar olduğu, bunun 194 milyar 133 milyon dolarının yurt içinde yerleşik kişilere ait hesaplarda bulunduğu kaydedildi. Parite etkisi arındırıldığında ise yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatlarında 27 Haziran itibarıyla 677 milyon dolarlık artış gözlemlendi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE DE ARTIŞ SÜRÜYOR

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri geçen hafta yüzde 2,1 artışla 4 trilyon 583 milyar 274 milyon 661 bin liraya yükseldi. Bu kredilerin 582 milyar 574 milyon 392 bin lirası konut, 59 milyar 341 milyon 953 bin lirası taşıt, 1 trilyon 722 milyar 834 milyon 783 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 218 milyar 523 milyon 533 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

TOPLAM KREDİ HACMİ BÜYÜYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 27 Haziran ile biten haftada 298 milyar 785 milyon 25 bin lira artarak 18 trilyon 887 milyar 471 milyon 700 bin liraya ulaştı.

Kaynak: AA