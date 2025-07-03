Konkordato Sürecinde Olan Akın Tekstil Davasında Yeni Gelişme! Mahkemeden Kritik Rapor Talebi

KAMUOYUNA KAP AÇIKLAMASI YAPILDI

Gelişmeye ilişkin açıklama, Akın Tekstil tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderildi. Açıklamada mahkemenin talebi doğrultusunda bilirkişi raporu düzenlenmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

TARİHÇESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Akın Tekstil, Rüştü Akın ve Haydar Akın tarafından 1956’da 40 tezgah ve 23 çalışanla kuruldu. 1986’da Avrupa pazarına ihracata başlayan şirket, 2004 yılında Premier Vision Paris Fuarı’na kabul edilen ilk Türk tekstil firması oldu. 2019 yılında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı tasarım merkezi unvanını aldı.