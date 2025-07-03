Konkordato Sürecinde Olan Akın Tekstil Davasında Yeni Gelişme! Mahkemeden Kritik Rapor Talebi
Türkiye’nin köklü tekstil firmalarından Akın Tekstil hakkında yürütülen dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi, şirkete ilişkin açılan davada bilirkişi raporu düzenlenmesini kararlaştırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
1956 yılında İstanbul Bakırköy’de kurulan ve Türkiye’nin en eski tekstil üreticilerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren Akın Tekstil, alacaklıların haciz işlemlerini durdurmak, üretim faaliyetlerini sürdürebilmek, şirket öz varlıklarını korumak ve borsada işlem gören küçük yatırımcıların mağduriyet yaşamaması amacıyla konkordato başvurusunda bulunmuştu.
Mahkeme, 18 Mart 2025 tarihinde şirkete 3 ay süreli geçici mühlet vererek konkordato komiserlerini görevlendirmişti.
ORTAKTAN KARARLARA İTİRAZ GELDİ
Akın Tekstil’in 21 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri belirlenmişti. Ancak şirket ortaklarından Çolakoğlu Holding, genel kurulda alınan kararların iptali için mahkemeye başvurdu. Talebi değerlendiren mahkeme, itirazı reddederken, dava dosyasına bilirkişi incelemesi eklenmesine hükmetti.
KAMUOYUNA KAP AÇIKLAMASI YAPILDI
Gelişmeye ilişkin açıklama, Akın Tekstil tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderildi. Açıklamada mahkemenin talebi doğrultusunda bilirkişi raporu düzenlenmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.
TARİHÇESİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Akın Tekstil, Rüştü Akın ve Haydar Akın tarafından 1956’da 40 tezgah ve 23 çalışanla kuruldu. 1986’da Avrupa pazarına ihracata başlayan şirket, 2004 yılında Premier Vision Paris Fuarı’na kabul edilen ilk Türk tekstil firması oldu. 2019 yılında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı tasarım merkezi unvanını aldı.