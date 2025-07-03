Bakanlık Duyurdu: Bütün Sigaralarda Artık Zorunlu Oldu

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Sigara filtresi üretimine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara göre, artık üretim tesisi kurmak isteyenler için kapsamlı kriterler geçerli olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı "Sigara Filtresi Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte sigara filtresi üretim tesislerinin kuruluşundan denetimine kadar tüm süreçler net kurallara bağlandı.

ÜRETİM TESİSİNE KAPASİTE VE TEKNOLOJİ ŞARTI

Yönetmeliğe göre, Türkiye’de sigara filtresi üretmek isteyenler artık aşağıdaki teknik ve fiziki koşulları sağlamak zorunda:

Tesisin tek vardiyada yıllık en az 2 milyar adet üretim kapasitesi olması,

Üretimde kullanılacak makinelerin tam ve yeni teknolojiye sahip olması,

Filtre çubuğu üretim bölümlerinin dahil edilmesi,

Yardımcı teknik üniteler hariç olmak üzere makinelerin daha önce kullanılmamış olması.

TESİSLER SANAYİ ALANLARINDA OLACAK

Üretim yapılacak tesisin yeri de artık yönetmelikle netleştirildi. Buna göre:

Tesisler organize sanayi bölgesi ya da sanayi alanlarında kurulacak,

En az 1000 metrekare kapalı alana sahip bir bina şartı aranacak,

Tesis sahası içinde ham madde, malzeme ve mamul depolarının ayrı ayrı bulunması zorunlu olacak,

Üretim akışı ve makineler, üretilecek ürünün yapısına uygun şekilde projelendirilecek.

BAKANLIĞA BİLDİRİM ZORUNLU

Tesis kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, izin başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletecek.

Başvurular 30 gün içinde değerlendirilecek. Eksiklik tespiti halinde, başvuru sahipleri 90 gün içinde belgelerini tamamlamakla yükümlü olacak.

Proje üzerinde yapılacak her türlü değişiklik için üretim öncesi Bakanlıktan izin alınması veya bildirimde bulunulması gerekecek.

HAM MADDE ALIMINDA SIKI TAKİP

Firmalar, ihtiyaç duydukları ham maddeleri Bakanlığa bildirmek koşuluyla iç veya dış piyasadan temin edebilecek. Üretim izni alınmadan önce, deneme amaçlı testler için ham madde kullanımı Bakanlık izniyle sınırlı olacak.

Satın alınan ham maddeler, yalnızca üretim için kullanılacak başka birine satılamayacak ya da ihracat dışında elden çıkarılamayacak.

Kaynak: AA