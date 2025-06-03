5 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! Memur ve Emekli Ne Kadar Zam Alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,53, yıllık yüzde 35,41 olarak açıkladı. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur ve emeklinin temmuz ayında maaşlara yansıtılacak toplam zam oranı da netleşti.

İŞTE MEMUR VE EMEKLİNİN BEŞ AYLIK ZAM ORANI

SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 15,10'luk zam farkını elde etmiş oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 8,58 olarak açıklandı. Buna göre yüzde 8,58 enflasyon farkına 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ndeki yüzde 5 ilave edilmesiyle toplam yüzde 14,01 kümülatif zam olacak. Emekli memur aylıkları da aynı oranda artacak.

MEMUR ZAMMI ENFLASYONUN ALTINDA KALACAK

Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Yapılacak artışa rağmen temmuz ayındaki memur maaş zammı her halükarda enflasyon oranının altında kalacak. Memurların maaş zammı geçen yılın temmuz ayından beri enflasyonun altında kalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi