Ev ve İş Yeri Kira Zam Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı mayıs ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, aylık enflasyon oranı yüzde 1,53, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 35,41 olarak kaydedildi. Bu veriler doğrultusunda, ev ve iş yerleri için uygulanacak kira zam oranı yüzde 45,80 olarak açıklandı.

Mayıs ayı kira artış oranı, kira kontrat süresi bu ay sona eren ev ve iş yeri sahipleri için geçerli olacak. Kiracılar, yeni dönemde kira bedellerine yüzde 5,80 oranında zam uygulayarak ödemelerini gerçekleştirecek. Nisan 2025’te kira zam oranı yüzde 48,73 seviyesindeydi, bu da mayıs ayında zam oranında bir miktar düşüş yaşandığını gösteriyor.

KİRA ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye’de kira artış oranları, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre belirleniyor. Kira kontrat yenileme döneminde, ilgili ayın TÜFE oranı esas alınarak zam yapılıyor. Mayıs 2025 için belirlenen yüzde 45,80’lik oran, kiracılar ve ev sahipleri için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Örneğin, aylık 10 bin TL kira ödeyen bir kiracı, yeni dönemde 14 bin 580 TL kira ödeyecek.

EKONOMİK ETKİLER VE BEKLENTİLER

Enflasyon oranlarındaki dalgalanmalar, kira artış oranlarını doğrudan etkiliyor. Nisan ayına kıyasla mayıs ayında kira zam oranında yaşanan düşüş, ekonomik göstergelerdeki değişimlere işaret ediyor. Uzmanlar, enflasyonun seyrine bağlı olarak önümüzdeki aylarda kira zam oranlarının nasıl şekilleneceğini yakından takip ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi