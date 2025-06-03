TÜİK Mayıs Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,53, yıllık yüzde 35,41 olarak açıkladı.

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TÜİK Mayıs Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

TÜİK, milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon rakamlarını mayıs ayı için aylık yüzde 1,53, yıllık yüzde 35,41 olarak açıkladı.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Anadolu Ajansı (AA) Finansın beklenti anketine katılan 23 ekonomistin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Ekonomistlerin enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.Mayıs ayı enflasyonu ekonomistlerin beklentilerinin ortalamasına eşit (yüzde 2,10) açıklanırsa yıllık enflasyon yüzde 36,17'ye inecek. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17.

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Kaynak: Haber Merkezi

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