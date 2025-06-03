ENAG Enflasyon Verilerini Açıkladı

Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), hesapladığı mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,66 artarken, yıllık enflasyon yüzde 71,23 olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin etti. Forinvest Haber Anketi’nde de ekonomistlerin mayıs ayı TÜFE tahmini aynı şekilde yüzde 2,10 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi