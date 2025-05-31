Haziranda Piyasaların Gözü Kulağı Bu Verilerde Olacak

Haziranda piyasaların gözü ekonomi alanında gelecek haberlerde olacak. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın faiz kararı en merak edilen konular arasında yer alıyor.

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Haziranda Piyasaların Gözü Kulağı Bu Verilerde Olacak

Mayıs ayı geride kalırken, piyasaların gözü haziranda ekonomi alanında yaşanacak gelişmelerde olacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının haziranda Erzurum'da düzenlenmesi planlanırken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 19 Haziran'da açıklayacağı faiz kararı da yine en çok beklenen gelişmeler arasında yer alacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da 2 Haziran'da Ankara'da düzenleyeceği toplantıda, mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. Nisanda mal ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, "Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükselmiştir” demişti.

Haziranda Piyasaların Gözü Kulağı Bu Verilerde Olacak - Resim : 1

TÜİK ENFLASYONU AÇIKLAYACAK

TÜİK, 3 Haziran’da mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,76 artış gösterirken yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olmuştu.

Haziranda Piyasaların Gözü Kulağı Bu Verilerde Olacak - Resim : 2

FAİZ KARARI NE OLACAK?

Piyasaların gözü Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararında olacak. Karar 19 Haziran’da açıklanacak. Para Piyasaları Kurulu’nun (PPK) son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46 olarak açıklamıştı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir” denilmişti.

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Kaynak: AA

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