EYT'den Ret Yedi, KDK Devreye Girdi: Emekli Oldu, Tüm Maaşlarını Aldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olmak isteyen bir vatandaş, prim transferi işlemlerindeki belirsizlik nedeniyle uzun süre mağduriyet yaşadı. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) devreye girmesiyle birlikte sorun çözüldü, ilgili kişi emekli edilerek birikmiş maaşları da kendisine ödendi.

2023 yılında EYT kapsamında emeklilik başvurusunda bulunan başvurucu, yaklaşık 20 ay sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, prim transferi işlemleri sonucunda 4/a'dan 4/b’ye geçen sigorta statüsü nedeniyle gerekli prim gün sayısını tamamlamadığı gerekçesiyle yaşlılık aylığı bağlanamayacağı yönünde bilgilendirildi.

KDK'YA BAŞVURDU

Başvurucu ise, 2005 yılından bu yana kesintisiz olarak 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olduğunu belirterek, SGK tarafından 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılığına dair herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını ve kendisinin bilgisi dışında yapılan bu prim transferinin hak kaybına yol açtığını ifade etti. Yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için KDK'ye başvuran vatandaş, emeklilik işlemlerinin gözden geçirilmesini ve 4/a kapsamında yaşlılık aylığı bağlanmasını talep etti.

SGK KABUL ETTİ

Başvuruyu detaylı bir şekilde değerlendiren KDK, hak arama özgürlüğü çerçevesinde SGK ile temasa geçti. KDK’nin çözüm süreci kapsamında yaptığı girişimler sonucu SGK, başvurucunun talebini kabul ederek emeklilik işlemlerini başlattı. Kurum ayrıca, geriye dönük olarak hesaplanan tüm emekli aylıklarını da vatandaşa toplu şekilde yatırdı.

Kaynak: AA