Emekliliği Bir Günle Kaçıranlar Dikkat! Düzenleme Yapılacak mı? SGK Uzmanı 'Sayıları Çığ Gibi Büyüdü' Diyerek Tarih Verdi

EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca kişi, sesini duyurmak için “Emeklilikte Adalet Bekleyenler” ya da “Emeklilikte Kademe Bekleyenler” gibi platformlar aracılığıyla hak arayışına girdi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, kısa sürede büyüyen bu kitlenin taleplerinin artık görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Sorunun çözümünün ise önümüzdeki genel seçimler öncesinde gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

'SAYILARI ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ...'

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan yasal düzenlemeden sonra, benzer durumda olan ancak kapsam dışında kalan vatandaşlar da adalet çağrısında bulunuyor. SGK uzmanı ve köşe yazarı İsa Karakaş, “EYT çıkalı 3 yıl dolmadan emeklilik bekleyenlerin sayısı çığ gibi büyüdü” diyerek sorunun boyutuna dikkat çekti. “Emeklilikte Adalet Bekleyenler” ve “Emeklilikte Kademe Bekleyenler” başlığıyla örgütlenen bu grup, sosyal medyada ve Meclis gündeminde giderek daha fazla ses getiriyor.

2027 YILINA DİKKAT ÇEKTİ

8 Eylül 1999’dan bir gün sonra işe girenler, EYT kapsamına giremedikleri için erkeklerde 17, kadınlarda ise 20 yıla kadar daha geç emekli olacak. Bu da aynı kuşakta yer alan kişiler arasında ciddi bir adalet tartışmasına yol açtı. Karakaş, “Bu meselenin önümüzdeki genel seçimlerden önce çözülmesi kaçınılmaz hâle geldi” değerlendirmesinde bulundu.

İsa Karakaş, 2027 yılına kadar bu alanda kapsamlı bir yasal düzenlemenin gelebileceğini belirterek, vatandaşların hizmet dökümlerini kontrol etmelerini ve emeklilik şartlarını şimdiden güvence altına almalarını önerdi. Karakaş, "Ankara’da adım adım tüm EYT süreçlerini takip etmiş bir gazeteci ve ÇSGB/SGK mesleki tecrübelerimden hareketle benim tüm beklentim en geç 2027 yılı içerisinde kapsamlı bir düzenleme yapılacağı yönündedir. Dolayısıyla düzenleme bekleyenler şimdiden SGK hizmet dökümleriyle ilgili tedbir almalarında fayda bulunmaktadır." diye yazdı.

EYT DÜZENLEMESİ

Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu, geçmişte yapılan yasal değişikliklerin yol açtığı mağduriyet nedeniyle uzun süre gündemde kaldı. 1999’daki düzenlemeyle birlikte emeklilik yaşı artırılırken, önceden kazanılmış haklar geri plana atıldı. Bu durum, prim ve sigortalılık süresini tamamlamış yüz binlerce kişinin emekliliğini yıllarca ertelemesine neden oldu.

Uzun süren mücadelelerin ardından çıkarılan EYT yasasıyla, sigorta girişi 8 Eylül 1999 ve öncesine denk gelen ve prim koşullarını yerine getiren kişilerin yaş şartı olmadan emekli olmasının önü açıldı. Ancak bu düzenlemeden bir günle yararlanamayan milyonlarca kişi hâlâ emeklilik hayalini erteliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi