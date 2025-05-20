Borsa İstanbul’da 25 Şirketten Hisse Atağı! BIST’te Geri Alım Rüzgarı Esti: İşte En Fazla Hisse Geri Alan 10 Şirket

Borsa İstanbul’da 12–16 Mayıs haftasında 25 şirket hisse geri alımı gerçekleştirdi. Yatırımcı güvenini artırmak amacıyla yapılan alımlarda Enerya Enerji, Gübre Fabrikaları ve Ahlatcı Doğalgaz en yüksek tutarlarla öne çıkan şirketler oldu.

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Borsa İstanbul’da 25 Şirketten Hisse Atağı! BIST’te Geri Alım Rüzgarı Esti: İşte En Fazla Hisse Geri Alan 10 Şirket

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden geçtiğimiz hafta dikkat çeken geri alım hamleleri geldi. 12-16 Mayıs tarihleri arasında toplamda 25 şirket, hisse fiyatlarının sağlıklı seviyelerde seyretmesini sağlamak amacıyla borsada hisse geri alımı gerçekleştirdi.

Şirketlerin yatırımcı güvenini pekiştirmek ve piyasalarda istikrarı desteklemek için yaptığı bu geri alımların toplam tutarları incelendiğinde, bazı şirketlerin oldukça yüksek meblağlarla öne çıktığı görüldü.

Borsa İstanbul’da 25 Şirketten Hisse Atağı! BIST’te Geri Alım Rüzgarı Esti: İşte En Fazla Hisse Geri Alan 10 Şirket - Resim : 1

İŞTE EN YÜKSEK TUTARLI GERİ ALIM YAPAN 10 ŞİRKET

Geride bıraktığımız hafta içerisinde en fazla geri alım yapan 10 şirket ve ilgili alım tutarları şu şekilde sıralandı:

1.Enerya Enerji (ENERY) 46,36 milyon TL

2.Gübre Fabrikaları (GUBRF) 27,56 milyon TL

3.Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ) 21,78 milyon TL

4.ATP Yazılım (ATATP) 20,88 milyon TL

5.Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) 19,50 milyon TL

6.Net Holding (NTHOL) 19,46 milyon TL

7.Boğaziçi Beton (BOBET) 13,60 milyon TL

8.MHR GYO (MHRGY) 10,58 milyon TL

9.Investco Holding (INVES) 8,52 milyon TL

10.Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) 8,13 milyon TL

Bu geri alım işlemleri, yatırımcıların ilgisini çekerken, aynı zamanda şirketlerin öz sermaye yapılarını güçlendirme ve hisse fiyatlarında denge sağlama amacı taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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