Altında İbre Yukarı Döndü: Yeni Rekor Kapıda mı?

Altın piyasasında son günlerde dalgalı bir tablo dikkat çekiyor. ABD'deki ekonomik gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların risk algısı değişirken, altın fiyatlarında da karışık bir seyir gözleniyor. Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesi, piyasalarda hareketliliği artırırken, altın fiyatları yatayda dengelenmeye çalışıyor.

MOODY'S'İN KARARI PİYASALARI SARSTI

ABD kaynaklı ekonomik gelişmeler altın piyasasını yönlendirmeye devam ediyor. Moody’s’in uzun yıllar sonra ABD’nin kredi notunu düşürmesi, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. ABD tahvil getirilerindeki artış ve borsalardaki satış baskısı, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde tereddüte yol açtı. Bu belirsizlik ortamında ons altın güne 3291 dolardan başlayarak 3285–3314 dolar aralığında işlem gördü. Şu an itibarıyla 3301 dolardan alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın sabah saatlerinde 4.107 liradan güne başladı. Saat 08.15 itibarıyla 4.126,80 lira seviyelerinde işlem görüyor.

21 Mayıs güncel altın fiyatları şöyle:

Çeyrek altın 6.851,00 TL

Tam altın 27.027,70 TL

Cumhuriyet altını 27.280,00 TL

Gremse altın 67.776,51 TL

ONS altın 3.301,59 dolar

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

Kapalıçarşı'da da benzer bir tablo hakim. Gram altın 4.138 liradan alınırken, 4.199 liradan satışa sunuluyor. Çeyrek altın ise alışta 6782 lira, satışta 6853 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi