Ünlü Çay Markasında Kanserojen Madde Çıktı! Marketlerde Satışları Sessizce Durduruldu

Avrupa’da satılan ünlü bitki çayı karışımında kanserojen madde tespit edildi. Dantron içeren ürün için acil geri çağırma kararı alınırken, uzmanlar tüketicileri içerik etiketlerini dikkatle incelemeleri konusunda uyardı.

Ünlü Çay Markasında Kanserojen Madde Çıktı! Marketlerde Satışları Sessizce Durduruldu

Almanya’da üretilen ve Avrupa genelinde satışa sunulan bitki çayıyla ilgili endişe verici bir gelişme yaşandı. Selenium-Slim Plus markasına ait bitki çayı karışımında insan sağlığı açısından risk taşıyan kanserojen madde dantron tespit edildi. Gelişmenin ardından ürünü piyasaya süren Selen Food GmbH, çayların acilen toplatılması kararı aldı.

SATIŞI DURDU, APAR TOPAR TOPLATILDI

Geri çağrılan ürün mate, maydanoz ve elma karışımı bitki çayı olarak biliniyor. 01/24 parti numaralı ve 01/2027 son kullanma tarihli paketlerde dantron maddesine rastlandı. Yapılan laboratuvar testleri sonucunda ürünün tüketici sağlığına zarar verebileceği gerekçesiyle piyasadan çekilmesine karar verildi.

Ünlü Çay Markasında Kanserojen Madde Çıktı! Marketlerde Satışları Sessizce Durduruldu - Resim : 1

ÜRÜNÜ ALANLAR İADE EDEBİLECEK

Firma, geri çağırma süreci kapsamında tüketicilerin ellerindeki ürünleri satın aldıkları mağazalara iade edebileceklerini ve bedellerinin geri ödeneceğini bildirdi. Ancak bu uyarının dağıtıcılar ve perakendeciler aracılığıyla yapılması, tüm tüketicilere ulaşmada yetersiz kalabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

UZMANLAR UYARDI! SAKIN İÇMEYİN

Gıda güvenliği uzmanları, özellikle bitkisel içerikli ürünler konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Raflarda “doğal” ya da “sağlıklı” algısıyla yer alan bazı ürünlerin, içeriklerinde ciddi sağlık riskleri barındırabileceğine dikkat çekildi. Tüketicilere, ürün etiketlerini dikkatle okumaları ve bilinmeyen bileşenlere karşı temkinli yaklaşmaları önerildi.

Ünlü Çay Markasında Kanserojen Madde Çıktı! Marketlerde Satışları Sessizce Durduruldu - Resim : 2

DANTRON NEDİR VE NEDEN TEHLİKELİ?

Dantron maddesi, bazı ülkelerde kanserojen olarak sınıflandırılan bir bileşendir. Bilimsel çalışmalarda DNA yapısında bozulmalara yol açtığı ve bazı hayvan deneylerinde kanser oluşumuna neden olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle, bu maddeyi içeren ürünlerin tüketilmesi ciddi sağlık riskleri doğurabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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