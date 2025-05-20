Klimayı Bu Saatlerde Açmak Elektrik Faturasına Yansımıyor! Asıl Cebinizi Yakan O Kritik 4 Saat

Yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte klimalar da hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sıcak havalardan korunmak için yoğun şekilde kullanılan klimalar, elektrik faturalarında ciddi bir yük oluşturabiliyor. Ancak uzmanların paylaştığı çok bilinmeyen bir detay, doğru saatlerde alınacak küçük bir önlemle bu yükü hafifletmenin mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

KLİMA KULLANIMI FATURAYA NASIL YANSIYOR?

Yüksek sıcaklıklarda serinlemek için çalıştırılan klimalar, enerji tüketiminde en çok paya sahip cihazlardan biri olarak öne çıkıyor. Klima türüne göre değişmekle birlikte:

Merkezi sistemler: Saatte 3000 – 3500 watt,Pencere tipi klimalar: Saatte 900 – 1440 watt,

Taşınabilir üniteler: Saatte 2900 – 4100 watt enerji harcıyor.

Bu oranlar günlük kullanıma yansıdığında elektrik faturalarında ciddi artışlar yaşanmasına neden oluyor.

UZMANLAR UYARDI: BU SAATLERDE KLİMAYI KAPATIN

Enerji uzmanlarının uyarısına göre, her gün 16:00 ile 20:00 saatleri arasında elektrik tüketimi zirve seviyelere ulaşıyor. Bu yoğunluk nedeniyle elektrik dağıtım firmaları bu saat diliminde daha yüksek ücret tarifesi uygulayabiliyor. Tam da bu nedenle klimanın en çok fatura yükü oluşturduğu zaman dilimi de tam olarak bu saatler oluyor.

BU SAATLER HARİCİNDE KLİMAYI ÇALIŞTIRINCA FATURA KABARMIYOR

Eğer bu saatlerde evde bulunuyorsanız, uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:

16:00 – 20:00 saatleri arasında klimayı kapatın veya minimum seviyede çalıştırın.

Pencereleri, panjurları ve perdeleri kapatarak doğrudan güneş ışığını engelleyin.

Bu saatlerde mümkünse vantilatör ya da doğal havalandırma tercih edin.

Bu küçük değişiklikler, aylık elektrik faturanızda hissedilir bir düşüş yaratabilir. Aynı serinliği daha az enerjiyle elde etmek mümkün!

Kaynak: Haber Merkezi